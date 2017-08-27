О Челси и не только

4 марта, 21:43 Автор Anuar.pvl Челси. Назад в прошлое? Или багаж Жозе Матч против Манчестер Сити был слит в лучших традициях слива Жозе. Нет, это вряд ли бунт команды против Конте, но было очевидно, что Челси приехал не биться, не цепляться за очки и не стремиться вернуться в гонку (хотя бы) за место в четверке. Челси приехал отыграть два тайма против будущих чемпионов. И даже игрой это назвать сложно, ведь на поле была только одна команда. Такой безвольной и абсолютно бездарной игры я не видел давно. Перед матчем Антонио Конте говорил о важности баланса между защитой и атакой, но никакого баланса не было. Сеск и Дэнни не делали ничего, что могло бы создать этот...