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    Sports.ru
    baltika

    О Челси и не только
    Футбол, большой теннис
      Автор Anuar.pvl

      Челси. Назад в прошлое? Или багаж Жозе

      Матч против Манчестер Сити был слит в лучших традициях слива Жозе. Нет, это вряд ли бунт команды против Конте, но было очевидно, что Челси приехал не биться, не цепляться за очки и не стремиться вернуться в гонку (хотя бы) за место в четверке. Челси приехал отыграть два тайма против будущих чемпионов. И даже игрой это назвать сложно, ведь на поле была только одна команда. Такой безвольной и абсолютно бездарной игры я не видел давно. Перед матчем Антонио Конте говорил о важности баланса между защитой и атакой, но никакого баланса не было. Сеск и Дэнни не делали ничего, что могло бы создать этот...
      +4
      6
      Автор Anuar.pvl

      Альваро Мората 2.0

      Нет, это не песнь во славу испанского нападющего. Но, нельзя не отметить тот факт, что на Стэмфорде у Альваро хорошая результативность - в двух матчах два гола и две резултативные передачи. Понятно, что судить о всех возможностях Мораты пока рано, и Бернли, и сегодняшний Эвертон - это совсем не те команды, по которым можно делать конкретные выводы. Но, все же радостно, что забивать получается. Помнится мне, Торрес в таких матчах прятался лушче Озиля (а это надо уметь постараться). Что касается сегодняшнего матча, то как и в прошлом году, на поле была только одна команда. В абсолютно экономном ...
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