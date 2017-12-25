О «Ливерпуле» из Москвы

Возвращение Лалланы, судьбоносный выход Виллиана и странные составы в игре Ливерпуль-Челси. Самые интересные и важные события главного матча английского уикенда.
Выездной матч 11 тура АПЛ против Вест Хэма вызывал двоякие мысли. С одной стороны, Ливерпуль однозначно является более классной командой, с другой, все мы знаем ее особенности: в том числе, игры с более слабыми соперниками; да и недавний подвиг подопечных Славена Билича в игре кубка лиги против Тоттенхэма дал понять, что у команды как минимум есть характер. Накануне матча появилась новость, что Мане, возможно, попадет в заявку команды, а если Клопп посчитает это необходимым, то сенегалец даже получит игровое время. Про Вейналдума было ничего не известно, игрок получил повреждение и был заменен...
Это была очень тяжелая неделя для «красных». После разгрома на Уэмбли в матче с Тоттенхэмом на игроков Ливерпуля и Юргена Клоппа обрушился шквал критики. Команду обвиняли в безволии и мандраже, а тренеру припоминали «старые добрые» проблемы в обороне. Единственным способом прекратить все это была бы уверенная победа над Хаддерсфилдом. И Ливерпулю это удалось. Всю неделю болельщики фантазировали по поводу возможного состава команды на воскресный поединок. После катастрофического провала Ловрена на Уэмбли в Интернете стали появляться опросы по поводу пары центральных защи...