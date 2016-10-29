Диванный эксперт

На прошлой недели ФК «Химки» назначили Красножана на пост главного тренера.
Грасия «уничтожил» «Челси», а в прошлом сезоне его мечтали уволить из «Рубина».
Травма Джикии поставила в тупик и болельщиков, и, скорее всего, тренерский штаб. Давайте посмотрим какие позиции в сборной вызывают тревогу.
1 Февраля «закрыло» трансферное окно. Много статей будет и было об этом. Но, было принято решение тоже написать об этом. Но обсудим самое интересное в России.
ФК «Текстильщик» Ивановская команда, единственный профессиональный футбольный клуб в области.
Давайте попробуем вытащить «Локомотив» из кризиса никого не увольняя.