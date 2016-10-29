Диванный эксперт

Грасия «уничтожил» «Челси», а в прошлом сезоне его мечтали уволить из «Рубина».

Травма Джикии поставила в тупик и болельщиков, и, скорее всего, тренерский штаб. Давайте посмотрим какие позиции в сборной вызывают тревогу.

1 Февраля «закрыло» трансферное окно. Много статей будет и было об этом. Но, было принято решение тоже написать об этом. Но обсудим самое интересное в России.