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    Sports.ru
    baltika

    Диванный эксперт
    Рассуждение на диване
      Автор zheev

      Красножан в «Химках»

      На прошлой недели ФК «Химки» назначили Красножана на пост главного тренера.
      +3
      Автор zheev

      В сборной дыра. Недобор

      Травма Джикии поставила в тупик и болельщиков, и, скорее всего, тренерский штаб. Давайте посмотрим какие позиции в сборной вызывают тревогу.
      +2
      11
      Автор zheev

      Закрытие трансферного окна

      1 Февраля «закрыло» трансферное окно. Много статей будет и было об этом. Но, было принято решение тоже написать об этом. Но обсудим самое интересное в России.
      +12
      4
      Автор zheev

      Никто не знает о «Текстильщике»

      ФК «Текстильщик» Ивановская команда, единственный профессиональный футбольный клуб в области.
      +1
      2
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