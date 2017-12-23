Все о футболе и Спартаке

25 февраля, 17:24 Автор Юрий Абашев В хоккее победили, да как! Великолепный, захватывающий хоккей. Великолепная победа российской сборной в финале олимпийского хоккейного турнира в острейшем и напряженнейшем матче с командой Германией одержали выдающуюся победу!

14 декабря 2017, 12:59 Автор Юрий Абашев О предложениях Леонида Федуна по реформированию российского футбола Таланты в России появились и мужают. Уже сейчас они составляют костяк сборной России. В их число входят Зобнин, Головин, Джигия, Кутепов, братья Миранчуки, Кузяев, Лунев, Селихов и другие. И чем больше будет талантливых футболистов, тем сильнее сборная России.

7 декабря 2017, 09:42 Автор Юрий Абашев Падение Спартака Матч Ливерпуль — Спартак Болельщики ждали от Спартака в матче с Ливерпулем совсем иной игры. По крайней мере, не худшей, чем в чемпионате России. Но получилось - хуже некуда.

27 ноября 2017, 22:58 Автор Юрий Абашев Матч Спартак: Зенит Судья во втором тайме мешал отличному футболу двух равных команд То защитники были не те, то полузащита была в больницах, то нападающие потеряли форму. Но теперь вроде все в порядке со Спартаком. В матче Спартак - Зенит 3:1. После игры Спартака с Зенитом, в которой Манчини и его помощник заявили, что зенитовцы играли лучше, что Зенит доминировал в течение всей игры … И где только они увидели такое. http://www.lerc.ru/?part=reviews&art=1&page=41