Все о футболе и Спартаке

Великолепный, захватывающий хоккей. Великолепная победа российской сборной в финале олимпийского хоккейного турнира в острейшем и напряженнейшем матче с командой Германией одержали выдающуюся победу!
Спартак по манере игры похож на Барселону, пусть и ниже уровнем мастерства.
Таланты в России появились и мужают. Уже сейчас они составляют костяк сборной России. В их число входят Зобнин, Головин, Джигия, Кутепов, братья Миранчуки, Кузяев, Лунев, Селихов и другие. И чем больше будет талантливых футболистов, тем сильнее сборная России.
Настоящий товарищ познается в жизни, а не только в беде.
Спартак почти реабилитировался. перед своими многочисленными болельщиками. Но для полного прощения ему еще надо победить Локомотив в следущем матче. Да желательно также убедительно. Ведь могут же, когда захотят.
Болельщики ждали от Спартака в матче с Ливерпулем совсем иной игры. По крайней мере, не худшей, чем в чемпионате России. Но получилось - хуже некуда.
Матч Спартак - Зенит ждала буквально вся Россия. И он оправдал надежды многомиллионой армады болельщиков футбола. Футбол был захватывающий, лихой и мастерский. И показал, что качественный футбол в России есть.
То защитники были не те, то полузащита была в больницах, то нападающие потеряли форму. Но теперь вроде все в порядке со Спартаком. В матче Спартак - Зенит 3:1.
После игры Спартака с Зенитом, в которой Манчини и его помощник заявили, что зенитовцы играли лучше, что Зенит доминировал в течение всей игры … И где только они увидели такое.
http://www.lerc.ru/?part=reviews&art=1&page=41
То защитники были не те, то полузащита была в больницах, то нападающие потеряли форму. Но теперь вроде все в порядке со Спартаком. В матче Спартак - Зенит 3:1.
После игры Спартака с Зенитом, в которой Манчини и его помощник заявили, что зенитовцы играли лучше, что Зенит доминировал в течение всей игры … И где только они увидели такое.
http://www.lerc.ru/?part=reviews&art=1&page=41
Спартак на правильном пути совершенствования своей игры и наращивания потенциала европейского уровня.