10 процентов

8 марта, 18:38 Автор Synthesis Новая порция ставок Начнем с сегодняшних матчей Лиги Европы. Атлетико Мадрид: Локомотив. 08 марта 2018 года. Локомотив забьет: да, коэфф. 2,66. Сумма ставки 100 рублей. Конечно, Атлетико явный фаворит и по всей видимости сегодня выиграет. При этом Локомотив неплохо проводит еврокубковые матчи в этом сезоне и смог забить Ницце в обоих встречах. Спартаку, наоборот, забить не получилось. С другой стороны, двух подряд матчей без голов с командой давно не случалось. На руку железнодорожникам может сыграть и травма основного вратаря соперников Яна Облака. Коэффициент «вкусный» - можно брать. ЦСКА:Лион. 08 м...

8 марта, 13:15 Автор Synthesis Первые итоги Добрый день! Настало время первых итогов. Было сделано 9 ставок (8 основых и одна страховочная). Общая сумма ставок составила 850 рублей. В итоге сыграло 3 ставки на общую сумму 633 рублей. Общий баланс минус 217 рублей. Чуть подробнее о выигравших ставках. Челси:Барселона обе забьют: да, коэфф. 1,73. Итогоговый счет 1:1. Челси провел практичесски идеальный матч, но одна ошибка и как результат гол Месси перечеркнул все это. ЦСКА: Црвена Звезда будет забито 0-1 гол, коэфф. 2,43. Итоговый счет 1:0. Игра действительно получилось нерезультативной, хотя в концовке сербы могли даже сравнять счет. Ма...

19 февраля, 21:28 Автор Synthesis Наши клубы в Лиге Европы Добрый вечер! Сегодня расскажу о нескольких ставках на Лигу Европы. ЦСКА: Црвена Звезда 21 февраля 2018 года. Ничья (Х), коэфф. 3,62. Сумма ставки 100 рублей. Первыя игра получилась довольно боевой, без большого количества моментов. Сербы организованная команда. Конечно дома они играют намного лучше, так что ставить на их победу на мой взгляд не стоит, а вот зацепиться за малорезультативную ничью они все-таки могут. Неплохой коэффицент. Можно рисковать. Будет забито 0-1 гол, коэфф. 2,46. Сумма ставки 100 рублей. Будет забито 2-3 гола, коэфф. 1,81. Сумма ставки 100 рублей. Для меня эти ставки и...

17 февраля, 00:03 Автор Synthesis четыре ставки на лигу чемпионов Как я и обещал вас ждет рассказ о четырех моих ставках. Челси: Барселона. 20 февраля 2018 года. Обе забьют: да, коэфф. 1,73. Сумма ставки 100 рублей. В этом матче я плясал от Челси. Команда сейчас нестабильна, два разгромных поражения сменились разгромной победой. Но обольщаться не стоит, ведь Вест Бромвич - последняя команда Англии. В команде не все в порядке в коллективе, всем ясно что Конте заканчивает работу с клубом. Противостоять Барселоне в ее нынешней форме и при этом не пропустить - сомневаюсь что «синие» на это способны. С другой стороны это все-таки домашний матч, так чт...