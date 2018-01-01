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    Роман Мануйлов
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    Роман Мануйлов

    Roman Manuylov
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 1 июля 1995 | 22 года
    Гражданство Россия
    Клуб  Томь|Защитник
    Рост и вес 185|75
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2017/2018
     Зенит Пенза
    		 Россия. Второй дивизион 14 0 0 0 0 3 0 87
    2016/2017
     Смена
    		 Россия. Второй дивизион 19 0 0 0 0 4 0 79
    2015/2016
     Смена
    		 Россия. Второй дивизион 21 1 0 0 1 4 0 90
    2014/2015
     Смена
    		 Россия. Второй дивизион 23 2 0 0 2 5 0 83
    2013/2014
     Смена
    		 Россия. Второй дивизион 21 1 0 0 1 5 0 47
    2012/2013
     Смена
    		 Россия. Второй дивизион 17 0 0 0 0 1 0 25
    Показатели за всю карьеру 115 4 0 0 4 22 0 69
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