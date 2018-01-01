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    Чхве Ен Чжун

    Чхве Ен Чжун

    Young-Jun Choi
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 15 декабря 1991 | 26 лет
    Гражданство Южная Корея
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 176|73
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2018
     Кеннам
    		 Южная Корея. Высшая лига 2 0 0 0 0 0 0 90
    2017
     Кеннам
    		 Южная Корея. Д2 31 3 0 0 3 5 0 77
    2016
     Кеннам
    		 Южная Корея. Д2 2 0 0 0 0 0 0 85
    2016
     Асан Мугунхва
    		 Южная Корея. Д2 7 0 0 0 0 0 0 63
    2015
     Асан Мугунхва
    		 Южная Корея. Д2 20 1 0 0 1 4 0 76
    2014
     Кеннам
    		 Южная Корея. Высшая лига 19 0 0 0 0 0 0 61
    2013
     Кеннам
    		 Южная Корея. Высшая лига 18 0 0 0 0 2 0 62
    2012
     Кеннам
    		 Южная Корея. Высшая лига 35 0 0 0 0 3 0 83
    2011
     Кеннам
    		 Южная Корея. Высшая лига 13 0 0 0 0 2 0 66
    Показатели за всю карьеру 147 4 0 0 4 16 0 73
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