|Родился
|15 декабря 1991 | 26 лет
|Гражданство
|Южная Корея
|Амплуа
|Полузащитник
|Рост и вес
|176|73
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Южная Корея. Высшая лига
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|90
|Южная Корея. Д2
|31
|3
|0
|0
|3
|5
|0
|77
|Южная Корея. Д2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|85
|Южная Корея. Д2
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|63
|Южная Корея. Д2
|20
|1
|0
|0
|1
|4
|0
|76
|Южная Корея. Высшая лига
|19
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|61
|Южная Корея. Высшая лига
|18
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|62
|Южная Корея. Высшая лига
|35
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|83
|Южная Корея. Высшая лига
|13
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|66
|Показатели за всю карьеру
|147
|4
|0
|0
|4
|16
|0
|73
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