|Родился
|5 августа 1990 | 27 лет
|Гражданство
|Южная Корея
|Амплуа
|Вратарь
|Рост и вес
|186|84
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|ЖК
|КК
|ГП
|ПГМ
|СМ
|В
|Н
|П
|МИН
|Южная Корея. Д2
|34
|0
|0
|0
|1
|0
|41
|1.21
|10
|12
|7
|10
|89
|Южная Корея. Д2
|40
|0
|0
|0
|2
|0
|36
|0.90
|18
|19
|9
|12
|89
|Южная Корея. Д2
|28
|0
|0
|0
|4
|0
|29
|1.04
|9
|10
|7
|11
|90
|Южная Корея. Высшая лига
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|1.50
|0
|0
|0
|2
|90
|Южная Корея. Высшая лига
|8
|0
|0
|0
|2
|0
|21
|2.63
|3
|3
|1
|4
|90
|Показатели за всю карьеру
|112
|0
|0
|0
|9
|0
|130
|1.16
|40
|44
|24
|39
|89
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