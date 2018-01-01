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    Рю Вон У

    Рю Вон У

    Won-Woo Ryu
    Игры
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 5 августа 1990 | 27 лет
    Гражданство Южная Корея
    Амплуа Вратарь
    Рост и вес 186|84
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П ЖК КК ГП ПГМ СМ В Н П МИН
    2017
     Пучхон 1995
    		 Южная Корея. Д2 34 0 0 0 1 0 41 1.21 10 12 7 10 89
    2016
     Пучхон 1995
    		 Южная Корея. Д2 40 0 0 0 2 0 36 0.90 18 19 9 12 89
    2015
     Пучхон 1995
    		 Южная Корея. Д2 28 0 0 0 4 0 29 1.04 9 10 7 11 90
    2013
     Чоннам Дрэгонс
    		 Южная Корея. Высшая лига 2 0 0 0 0 0 3 1.50 0 0 0 2 90
    2012
     Чоннам Дрэгонс
    		 Южная Корея. Высшая лига 8 0 0 0 2 0 21 2.63 3 3 1 4 90
    Показатели за всю карьеру 112 0 0 0 9 0 130 1.16 40 44 24 39 89
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