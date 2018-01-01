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    Sports.ru
    Брайан Ортега

    Брайан Ортега

    Brian Ortega
    Родился 21 февраля 1991 | 27 лет
    Гражданство США
    Рост и вес 173|66
    Лента| Главное Все Новости
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    12 марта|Sports.ru

    18:10 Жозе Альдо: «Для меня наилучшим раскладом будет, если Ортега победит Холлоуэя»|6

    6 марта|Sports.ru

    16:46 Ортега про бой с Холлоуэем: «Это будет один из самых больших боев в полулегком весе со времен Альдо и Конора»|6

    5 марта 20:48|Блог С детства за

    В UFC больше не за кого болеть

    И это печально

    Рейтинг +25
    13 комментариев Подписаться на блог
    4 марта|Sports.ru

    22:04 Дэйна Уайт: «Когда Холлоуэй будет здоров, мы сделаем ему бой бой с Ортега»|20

    4 марта 18:50|Блог UFC: кровавый спорт

    UFC 222: итоги турнира

    А также прочие, лишние и ненужные подробности

    Рейтинг +25
    4 комментария Подписаться на блог
    4 марта|Sports.ru

    12:55 UFC 222. Куницкая получила 100 тысяч долларов за бой против Сайборг|30

    08:30 UFC 222. Сайборг победила Куницкую техническим нокаутом|186

    28 февраля|Sports.ru

    13:09 Брайан Ортега: «Эдгар ни разу не проигрывал досрочно. Для меня это дополнительный стимул»|0

    27 февраля|Sports.ru

    18:14 Брайан Ортега: «Не считаю Стивенса грязным бойцом»|0

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