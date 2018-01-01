|Родился
|21 февраля 1991 | 27 лет
|Гражданство
|США
|Рост и вес
|173|66
18:10 Жозе Альдо: «Для меня наилучшим раскладом будет, если Ортега победит Холлоуэя»|6
16:46 Ортега про бой с Холлоуэем: «Это будет один из самых больших боев в полулегком весе со времен Альдо и Конора»|6
И это печально
22:04 Дэйна Уайт: «Когда Холлоуэй будет здоров, мы сделаем ему бой бой с Ортега»|20
А также прочие, лишние и ненужные подробности
12:55 UFC 222. Куницкая получила 100 тысяч долларов за бой против Сайборг|30
08:30 UFC 222. Сайборг победила Куницкую техническим нокаутом|186
13:09 Брайан Ортега: «Эдгар ни разу не проигрывал досрочно. Для меня это дополнительный стимул»|0
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