|Родился
|29 апреля 1996 | 21 год
|Гражданство
|США
|Клуб
|Миннесота|Защитник
|Рост и вес
|180|77
|Бобби Шаттлуорт
|Вр
|Мэтт Лэмпсон
|Вр
|Брент Коллмен
|Защ
|Жером Тиссон
|Защ
|Картер Мэнли
|Защ
|Майкл Бокселл
|Защ
|Тайрон Мирс
|Защ
|Франсиско Кальво
|Защ
|Ибсон
|ПЗ
|Итан Финли
|ПЗ
|Кевин Молино
|ПЗ
|Коллен Уорнер
|ПЗ
|Коллин Мартин
|ПЗ
|Мигель Ибарра
|ПЗ
|Расмус Шюллер
|ПЗ
|Сэм Николсон
|ПЗ
|Абу Данлади
|Нап
|Кристиан Рамирес
|Нап
|Мэйсон Тойе
|Нап
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