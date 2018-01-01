|Родился
|29 ноября 1995 | 22 года
|Гражданство
|США
|Клуб
|Нью-Инглэнд Революшн|Нападающий
|Рост и вес
|183|84
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|США. Высшая лига
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|63
|Показатели за всю карьеру
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|63
|Брэд Найтон
|Вр
|Мэтт Тернер
|Вр
|Антонио Деламеа-Млинар
|Защ
|Габриэль Соми
|Защ
|Джалил Анибаба
|Защ
|Клод Дьельна
|Защ
|Крис Тирни
|Защ
|Николас Самайоа
|Защ
|Эндрю Фаррелл
|Защ
|Вильфред Заибо
|ПЗ
|Закари Эриво
|ПЗ
|Келин Роу
|ПЗ
|Скотт Колдуэлл
|ПЗ
|Брайан Райт
|Нап
|Брэндон Бай
|Нап
|Диего Фагундес
|Нап
|Кристиан Немет
|Нап
|Кристиан Пенилья
|Нап
|Тил Банбери
|Нап
|Феми Холлингер-Янцен
|Нап
|Хуан Агудело
|Нап
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