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    Энтони Фонтана
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    Энтони Фонтана

    Anthony Fontana
    Игры
    1
    Голы
    1
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 14 октября 1999 | 18 лет
    Гражданство США
    Клуб  Филадельфия Юнион|Полузащитник
    Рост и вес 173|68
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2018
     Филадельфия Юнион
    		 США. Высшая лига 1 1 0 0 1 0 0 65
    Показатели за всю карьеру 1 1 0 0 1 0 0 65
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    Состав команды

    Филадельфия Юнион
     


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