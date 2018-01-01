|Родился
|20 февраля 1997 | 21 год
|Гражданство
|Мексика
|Клуб
|Атлас|Защитник
|Рост и вес
|176|69
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Мексика. Высшая лига
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|45
|Показатели за всю карьеру
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|45
|Кристофер Тосельи
|Вр
|Мигель Фрага
|Вр
|Гадди Агирре
|Защ
|Даниэль Арреола
|Защ
|Исмаэль Говеа
|Защ
|Карлос Роблес
|Защ
|Кристиан Кальдерон
|Защ
|Лейтон Хименес
|Защ
|Луис Роблес
|Защ
|Рафаэль Маркес
|Защ
|Хайне Баррейро
|Защ
|Хосе Монрой
|Защ
|Эдсон Гарсия
|Защ
|Алекси Гомес
|ПЗ
|Брайан Гарника
|ПЗ
|Клиффорд Абоаджи
|ПЗ
|Луис Рейес
|ПЗ
|Рэйвел Моррисон
|ПЗ
|Сердж Нджох
|ПЗ
|Улисес Кардона
|ПЗ
|Хуан Вигон
|ПЗ
|Эдгар Сальдивар
|ПЗ
|Эдяйрт Ортега
|ПЗ
|Анхело Энрикес
|Нап
|Мильтон Каральо
|Нап
|Хайро Торрес
|Нап
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