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    Исмаэль Говеа
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    Исмаэль Говеа

    Ismael Govea Solorzano
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018 Клаусура
    Полная статистика
    Родился 20 февраля 1997 | 21 год
    Гражданство Мексика
    Клуб  Атлас|Защитник
    Рост и вес 176|69
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2017/2018 Клаусура
     Атлас
    		 Мексика. Высшая лига 2 0 0 0 0 1 0 45
    Показатели за всю карьеру 2 0 0 0 0 1 0 45
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