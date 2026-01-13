ЦСКА интересуется Хафизовым. У форварда «Сочи» 5+6 за 41 матч в этом сезоне КХЛ (Артур Хайруллин)
ЦСКА интересуется форвардом «Сочи» Хафизовым.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Сочи» Тимуру Хафизову.
27-летний форвард проводит четвертый сезон в составе сочинского клуба. В текущем FONBET чемпионате КХЛ на его счету 11 (5+6) очков за 41 матч при полезности «минус 2».
По ходу карьеры Хафизов также выступал за «Нефтехимик» и «Спартак». Он провел в лиге 301 матч с учетом плей-офф и набрал 82 (44+38) очка.
ЦСКА и Гамзин продлили контракт до 2028 года. Вратарь пропускает в среднем 1,71 шайбы в сезоне КХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
