ЦСКА интересуется Хафизовым. У форварда «Сочи» 5+6 за 41 матч в этом сезоне КХЛ (Артур Хайруллин)

ЦСКА интересуется форвардом «Сочи» Хафизовым.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Сочи » Тимуру Хафизову .

27-летний форвард проводит четвертый сезон в составе сочинского клуба. В текущем FONBET чемпионате КХЛ на его счету 11 (5+6) очков за 41 матч при полезности «минус 2».

По ходу карьеры Хафизов также выступал за «Нефтехимик» и «Спартак». Он провел в лиге 301 матч с учетом плей-офф и набрал 82 (44+38) очка.

