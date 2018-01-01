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    Sports.ru
    Йенни Керанен

    Йенни Керанен

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    28 февраля|Sports.ru

    15:23 Чемпионат мира среди юниоров. Девушки. Эстафета. Швеция победила, Россия – 4-я|281

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