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    Юдзи Такахаси

    Юдзи Такахаси

    Yuji Takahashi
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 11 апреля 1993 | 24 года
    Гражданство Япония
    Амплуа Защитник
    Рост и вес 179|66
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2018
     Саган Тосу
    		 Япония. Высшая лига 2 0 0 0 0 0 0 11
    2017
     Киото Санга
    		 Япония. Д2 23 0 0 0 0 4 0 86
    2016
     Киото Санга
    		 Япония. Д2 16 0 0 0 0 0 0 81
    2015
     Каматамаре Сануки
    		 Япония. Д2 32 1 0 0 1 5 0 82
    2014
     Киото Санга
    		 Япония. Д2 1 0 0 0 0 0 0 7
    2012/2013
     Брисбен Роар
    		 Австралия. Высшая лига 4 0 0 0 0 0 0 2
    Показатели за всю карьеру 78 1 0 0 1 9 0 76
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