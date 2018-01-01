|Родился
|11 апреля 1993 | 24 года
|Гражданство
|Япония
|Амплуа
|Защитник
|Рост и вес
|179|66
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Япония. Высшая лига
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Япония. Д2
|23
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|86
|Япония. Д2
|16
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|81
|Япония. Д2
|32
|1
|0
|0
|1
|5
|0
|82
|Япония. Д2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Австралия. Высшая лига
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Показатели за всю карьеру
|78
|1
|0
|0
|1
|9
|0
|76
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