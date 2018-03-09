15:49 Кулижников и Мурашов выступят на турнире для спортсменов, не допущенных к Пхенчхану-2018|12
10:24 Глеб Ретивых: «О деньгах на Альтернативных играх не думал. Не знаю, выплатят ли вообще что-то из обещанного»|12
20:36 Вице-президент ФЛГР: «В Минспорта решат по справедливости, кому давать призовые за Альтернативные Игры»|28
14:29 Альтернативные игры (Кубок России). Лыжи. Гущина выиграла масс-старт на 30 км классикой|17
13:15 Альтернативные игры (Кубок России). Лыжи. Бессмертных победил в марафоне, Белов – 2-й, Вылегжанин, Устюгов и Легков не стартовали|29
14:05 Альтернативные игры (Кубок России). Лыжи. Волженцев победил в скиатлоне, Вылегжанин сошел, Устюгов и Легков не стартовали|21
12:55 Альтернативные игры (Кубок России). Лыжи. Отстраненная от сборной Кальсина выиграла скиатлон и получит 4 миллиона|19
17:15 Альтернативные игры (Кубок России). Лыжи. Ретивых и Матвеева выиграли спринты классикой|76
15:57 Альтернативные игры (Кубок России). Лыжи. Мальцев выиграл гонку на 15 км, Вылегжанин – 2-й, Устюгов – 69-й|145
15:27 Альтернативные игры (Кубок России). Лыжи. Истомина выиграла гонку на 10 км и получит 4 миллиона|58
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