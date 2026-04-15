Андрей Вьюхин: «Я бы поставил Клэбо в топ-5 величайших спортсменов мира за всю историю в любых видах спорта»

Вьюхин включил Клэбо в топ-5 величайших спортсменов в истории.

Российский биатлонист Андрей Вьюхин , перешедший в лыжные гонки, включил норвежца Йоханнеса Клэбо в топ-5 величайших спортсменов в истории.

Клэбо 29 лет, он является 11-кратным олимпийским чемпионом и 15-кратным чемпионом мира по лыжным гонкам.

– Ты сейчас побегал со всеми лучшими лыжниками России. Можешь назвать самых сильных?

– Не буду оригинальным, назову Сергея Ардашева, Савелия Коростелева и Александра Большунова. Каждый из них очень силен.

– Их уровень запредельный?

– Я бы не сказал, что запредельный. Но это точно ориентир для всех остальных.

– Можешь эту тройку по ранжиру расставить?

– Это сложно. Большунов… Тут и говорить нечего. Александр уже вошел в историю лыж как один из величайших спортсменов всех времен. Его результаты говорят сами за себя.

Савелий Коростелев показал, как он может подвестись к главному старту и соперничать там с норвежцами. А это говорит о том, что и другие наши ребята тоже навязали бы им борьбу. Ардашев очень сильно прокачался во всех аспектах и заслуженно победил во всех зачетах Кубка России. Сергей провел отличный сезон и был самым стабильным.

– А про Йоханнеса Клэбо что скажешь?

– Тут просто нет слов. Он и до этого сезона был на одном уровне с такими легендами, как Уле Эйнар Бьорндален и Бьорн Дэли. Но после такой фантастической Олимпиады я бы поставил Клэбо в топ-5 величайших спортсменов мира за всю историю в любых видах спорта. Не буду называть пятерку, однако Йоханнес точно там. Это какой-то нереальный уровень, – сказал Вьюхин.

Клэбо на Олимпиаде-2026 в Италии завоевал шесть золотых медалей в шести гонках.