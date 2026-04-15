  • Андрей Вьюхин: «Я бы поставил Клэбо в топ-5 величайших спортсменов мира за всю историю в любых видах спорта»
Андрей Вьюхин: «Я бы поставил Клэбо в топ-5 величайших спортсменов мира за всю историю в любых видах спорта»

Вьюхин включил Клэбо в топ-5 величайших спортсменов в истории.

Российский биатлонист Андрей Вьюхин, перешедший в лыжные гонки, включил норвежца Йоханнеса Клэбо в топ-5 величайших спортсменов в истории.

Клэбо 29 лет, он является 11-кратным олимпийским чемпионом и 15-кратным чемпионом мира по лыжным гонкам.

– Ты сейчас побегал со всеми лучшими лыжниками России. Можешь назвать самых сильных?

– Не буду оригинальным, назову Сергея Ардашева, Савелия Коростелева и Александра Большунова. Каждый из них очень силен.

– Их уровень запредельный?

– Я бы не сказал, что запредельный. Но это точно ориентир для всех остальных.

– Можешь эту тройку по ранжиру расставить?

– Это сложно. Большунов… Тут и говорить нечего. Александр уже вошел в историю лыж как один из величайших спортсменов всех времен. Его результаты говорят сами за себя. 

Савелий Коростелев показал, как он может подвестись к главному старту и соперничать там с норвежцами. А это говорит о том, что и другие наши ребята тоже навязали бы им борьбу. Ардашев очень сильно прокачался во всех аспектах и заслуженно победил во всех зачетах Кубка России. Сергей провел отличный сезон и был самым стабильным.

– А про Йоханнеса Клэбо что скажешь?

– Тут просто нет слов. Он и до этого сезона был на одном уровне с такими легендами, как Уле Эйнар Бьорндален и Бьорн Дэли. Но после такой фантастической Олимпиады я бы поставил Клэбо в топ-5 величайших спортсменов мира за всю историю в любых видах спорта. Не буду называть пятерку, однако Йоханнес точно там. Это какой-то нереальный уровень, – сказал Вьюхин.

Клэбо на Олимпиаде-2026 в Италии завоевал шесть золотых медалей в шести гонках.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Сейчас огребет за низкопоклонство перед Западом. Коростелев не даст соврать.
Ответ papadok
Сейчас огребет за низкопоклонство перед Западом. Коростелев не даст соврать.
Налетят как мухи на...
Ответ Геннадий Томилин
Налетят как мухи на...
Ты уже прилетел и жужжишь
Это он зря конечно) Сейчас ящик Пандоры откроется в комментах.
Бедный Вьюхин, сейчас пенсионерки и подпивасные диванные скуфандеи из числа поклонников монгола разорвут его в комментариях на части.
Ответ Йенс Мустерманн
Бедный Вьюхин, сейчас пенсионерки и подпивасные диванные скуфандеи из числа поклонников монгола разорвут его в комментариях на части.
Этот монгол с тобой в одной комнате?
Ответ Kuryanin
Этот монгол с тобой в одной комнате?
Да, ноги мне моет и пьёт эту же самую воду, отмечая таким образом победу в финале кубка мешков.
Беги Вьюхин, беги))
