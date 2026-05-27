  • Елена Вяльбе: «Сейчас олимпийская пенсия составляет 62 500 рублей в месяц. Я бы не стала жаловаться на эту сумму»
Елена Вяльбе: «Сейчас олимпийская пенсия составляет 62 500 рублей в месяц. Я бы не стала жаловаться на эту сумму»

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжам Елена Вяльбе высказалась о размере олимпийской пенсии.

«Знаю, что в мире не так много стран, которые платят своим олимпийским чемпионам пожизненные пенсии. Я очень благодарна нашему президенту за то, что в России есть такая мера. Возможно, сейчас эти деньги не играют решающую роль для меня, потому что работаю, но для пенсионеров-олимпийцев это очень серьезная прибавка. Они реально неплохо живут благодаря этим выплатам.

Если я все правильно помню, сейчас олимпийская пенсия составляет 62 500 рублей в месяц. Можно говорить, что это много или мало, но я бы не стала жаловаться на эту сумму. Она ведь еще и индексируется. Раньше она зависела от курса валют и должна была быть эквивалентна тысяче долларов, так что постепенно она растет», – сказала Вяльбе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Это хорошие деньги для одинокого пенсионера, тут спортить сложно. Но блин, как же надо ненавидеть свой народ
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
те кто принимает законы о повышении налогов, запрете инета и тд
Я думаю, что такую сумму должен составлять средний размер пенсии в стране. Но я нас же есть более важные задачи. Не так ли?
Так он такой и есть примерно,судя по данным росстата,а средняя зарплата 200 к ,ахах,только её никто не видел)) Во работа у них- сидеть,цифры рисовать,ещё и премии получать,чем больше нарисуешь
Кстати такая сумма абсолютно не ударит по бюджету,но он видимо настолько ненавидит своё поколение и хочет его истребить быстрее,что платит копейки,зато из того же "социального фонда" льют кучу денег на всякие пособия этим маргиналам,которые плодятся только ради них, при этом не увеличивая количество населения,а всего лишь порождают будущих рабов,потому что там ниче нормального от таких "родителей" появиться не может.
А почему олимпийская пенсия привязана к курсу валюты враждебной страны??
Как видишь, уже нет
Сумма хорошая, но это должна быть пенсия для всех средняя такая
Те, была тысяча долларов, благодаря мудрому президенту, сумма была проиндексирована, до менее чем 800?
Мои родители пенсионеры и получают такую пенсию на двоих
Где-то заплакали пенсионеры с их 20к с копейками
Так это только чистыми, а ещё от сообществ, регионов, льготы, праздничные... Очень солидно, в других странах наверное только базовая.
Да, олимпийским чемпионам грех жаловаться!
Хрена себе, можно на гробовые откладывать в узелок, и макарошки с маслом трескать.
