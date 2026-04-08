  Савелий Коростелев: «Негатива от иностранцев нет. Ребята ждут, большинство только за, чтобы мы вернулись»
Савелий Коростелев: «Негатива от иностранцев нет. Ребята ждут, большинство только за, чтобы мы вернулись»

Коростелев рассказал об отношении иностранных лыжников.

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал об общении с иностранцами на Кубке мира и Олимпиаде.

– Как проходило твое общение с иностранцами на Олимпиаде?

– Все понимают, кто мы и откуда. Поэтому негатива нет. Ребята ждут, большинство только за, чтобы мы вернулись.

– С кем самое близкое общение сложилось?

– С итальянцами. С ними издавна у нашей сборной слаженные, хорошие отношения. У меня есть друг-итальянец, с которым мы общаемся с 2022 года. Поэтому итальянцы, да.

– Достижение Клэбо невозможно будет повторить?

– Все когда-то повторяется. Кто-нибудь когда-то это повторит.

– А как было ваше общение на Олимпиаде?

– Мы с ним поговорили только в Лахти после подиума. Перекинулись буквально парой-тройкой фраз. Приятный молодой человек. Сам начал разговаривать первый.

– Что сказал?

– Говорит: первый сыр, да (приз за подиум на Кубке мира – Спортс’‘)? Говорю, что да, наконец-то. Я пару раз уже понюхал этот сыр, стоя рядом с подиумом, ха-ха, – рассказал Коростелев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Ждут, аж спать и кушать не могут🤣 Наивный
особенно норвегия..да
Подтвердил ещё раз свою недалекость_ деревня
Сам наверняка не верит в то что говорит, лицемер
