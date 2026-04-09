Коростелев о шести победах Клэбо на ОИ: «С точки зрения разового эффекта это классное событие. Но в долгосрочной перспективе – плохой знак»

Коростелев: шесть побед Клэбо на ОИ – плохой знак в долгосрочной перспективе.

Российский лыжник Савелий Коростелев назвал плохим знаком для лыжных гонок шесть побед норвежца Йоханнеса Клэбо на Олимпиаде-2026.

– На Олимпиаде шесть из шести золотых медалей выиграл Йоханнес Клэбо. Как вы считаете, насколько это хорошо с точки зрения зрительского интереса?

– С точки зрения разового эффекта это очень классное событие. В краткосрочной перспективе этим можно поднять интерес, но в долгосрочной перспективе – это плохой знак. Само по себе достижение невероятное.

– Реально ли с ним бороться будет в следующем олимпийском цикле?

– Ближайший олимпийский цикл – да. В следующем году будет сложно.

– В чем его уникальность как спортсмена?

– Он настолько планово выстраивал свой процесс, что постепенно закрывал свои слабые места, – сказал Коростелев.

