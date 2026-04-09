  • Коростелев о шести победах Клэбо на ОИ: «С точки зрения разового эффекта это классное событие. Но в долгосрочной перспективе – плохой знак»
Коростелев о шести победах Клэбо на ОИ: «С точки зрения разового эффекта это классное событие. Но в долгосрочной перспективе – плохой знак»

Российский лыжник Савелий Коростелев назвал плохим знаком для лыжных гонок шесть побед норвежца Йоханнеса Клэбо на Олимпиаде-2026.

– На Олимпиаде шесть из шести золотых медалей выиграл Йоханнес Клэбо. Как вы считаете, насколько это хорошо с точки зрения зрительского интереса?

– С точки зрения разового эффекта это очень классное событие. В краткосрочной перспективе этим можно поднять интерес, но в долгосрочной перспективе – это плохой знак. Само по себе достижение невероятное.

– Реально ли с ним бороться будет в следующем олимпийском цикле?

– Ближайший олимпийский цикл – да. В следующем году будет сложно.

– В чем его уникальность как спортсмена?

– Он настолько планово выстраивал свой процесс, что постепенно закрывал свои слабые места, – сказал Коростелев.

Колесо Клэбо. Норвежец вваливает в гору бегом – и никто ничего не может с этим сделать

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Закрыть слабые места Клебо помог прежде всего FIS, укоротив дистанции и не допустив российских лыжников к стартам
Ответ Maxximus
Ответ Максим Седов
Дело не в терапевтических исключениях, а в самой ВАДА. Это организация создавалась в 90-е годы США и их сателлитами для себя, а не как ни для "соблюдения правил".
То же самое в лыжах счас - целая организация по контролю а фтором. Че думаете она реально для соблюдения правил создавалась? Нее. Они все нужны для контроля результата. Нужного результата!
Коростелева послушаешь, так как будто в норвежскую госдуму собрался.
Ребят, да хватит искать тайные смыслы то про норгов, то про Болле, то еще про что-то в вью Савы. Да и Большунова тоже. Не кормите троллей-журналистов, падких до скандалов
Щас инквизиция огласит приговор . Главное, не сожгите.
Юрий Бородавко: «Выступление Коростелева на Олимпийских играх было вполне достойным»
53 минуты назад
Юрий Бородавко: «Сезон для Большунова завершен на мажорной ноте. Он традиционно хорошо провел вторую половину сезона»
сегодня, 16:13
Карлссон назвала вероятность того, что завершит карьеру в 2027-м: «50 на 50. В моей голове прямо сейчас я завершаю. Но я могу передумать очень быстро»
сегодня, 13:15
Большунов и Червоткин получили предупреждения за срезание дистанции в марафоне на 70 км в Мончегорске
сегодня, 11:51
Хорошилов станет тренером мужской сборной России по горным лыжам
сегодня, 11:26
❄️ Лыжи. Чемпионат России. Большунов выиграл классический масс-старт на 70 км, Червоткин – 2-й, Семиков – 3-й
сегодня, 09:54
В Магадане открыли стадион имени Елены Вяльбе
сегодня, 06:33
Дарья Непряева: «На последних этапах Кубка мира с нами уже стали считаться»
сегодня, 06:27
«Внутренний ребенок счастлив. Наружный, кстати, тоже». Коростелев посетил Диснейленд в Париже
вчера, 20:42Фото
Коростелев о Большунове: «То, что наше соперничество приковывает внимание зрителей, уже хорошо. В будущем по итогам карьер решим, кто был лучше»
вчера, 19:22
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зородов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
