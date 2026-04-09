Коростелев о шести победах Клэбо на ОИ: «С точки зрения разового эффекта это классное событие. Но в долгосрочной перспективе – плохой знак»
Российский лыжник Савелий Коростелев назвал плохим знаком для лыжных гонок шесть побед норвежца Йоханнеса Клэбо на Олимпиаде-2026.
– На Олимпиаде шесть из шести золотых медалей выиграл Йоханнес Клэбо. Как вы считаете, насколько это хорошо с точки зрения зрительского интереса?
– С точки зрения разового эффекта это очень классное событие. В краткосрочной перспективе этим можно поднять интерес, но в долгосрочной перспективе – это плохой знак. Само по себе достижение невероятное.
– Реально ли с ним бороться будет в следующем олимпийском цикле?
– Ближайший олимпийский цикл – да. В следующем году будет сложно.
– В чем его уникальность как спортсмена?
– Он настолько планово выстраивал свой процесс, что постепенно закрывал свои слабые места, – сказал Коростелев.
То же самое в лыжах счас - целая организация по контролю а фтором. Че думаете она реально для соблюдения правил создавалась? Нее. Они все нужны для контроля результата. Нужного результата!