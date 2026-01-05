  • Спортс
Павел Рожков: «На Паралимпиаде рассчитываем принять участие в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде»

Глава ПКР: в Милане планируем выступить в лыжах, горнолыжном спорте, сноуборде.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что ПКР продолжает организационные мероприятия к Играм 2026 года в Италии. 

«Паралимпийский комитет России продолжает все организационные мероприятия к Играм: зарегистрировали расширенный состав делегации, отправили заявку на регистрацию представителей СМИ, обсуждаем организационные вопросы проживания сборной России, включая все бытовые и логистические моменты. Все сборные России продолжают готовиться.

Основное распределение квот на участие в Паралимпийских играх 2026 года уже завершено. В лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде и биатлоне оно было 5 мая 2025 года. В следж-хоккее и керлинге на колясках уже завершены все квалификационные турниры.

Шанс попасть на Игры у нас есть по двусторонним приглашениям и при наличии свободных квот на участие, если кто-то из национальных паралимпийских комитетов от них откажется.

В настоящее время мы рассчитываем принять участие в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде. С биатлоном ситуация сложная, пока идет судебное разбирательство, ситуация неопределенная.

Как правило, двусторонние приглашения получает небольшое количество спортсменов, и персонально говорить, сколько их будет и кто может поехать, пока очень рано. Надеемся на максимально возможное представительство», – сказал Рожков. 

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Павел Рожков
logoпаралимпийская сборная России
logoПаралимпийские игры
ПКР
ТАСС
