Филиппов о закрытии Милана-2026: «Прошлись, потом чуть скучновато было сидеть, слишком долго проходили атлеты»

Филиппов признался, что на закрытии Милана-2026 ему было скучновато.

Серебряный призер Олимпиады-2026 в Милане ски-альпинист Никита Филиппов поделился эмоциями от участия в церемонии закрытия.

– Каково было идти на церемонии закрытия?

– Необычно. Весь парад атлетов - это арена Вероны, Колизей был весь в огнях. Но мне кажется, что на церемонии открытия было немножко покруче. На церемонии закрытия прошлись, потом чуть скучновато уже было сидеть, не люблю такие показательные выступления - слишком долго, когда проходят атлеты.

– Как в целом ощущалась атмосфера Олимпиады?

– Немного смешанно, потому что олимпийские деревни были разбросаны по всей Италии. Не было такого, что мы все в одном месте живем. У нас были только горнолыжники и ски‑альпинисты, а лыжники уже уехали. Проживание было похожее на Кубок мира - все в одной гостинице, – рассказал Филиппов.