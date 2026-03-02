  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Филиппов о закрытии Милана-2026: «Прошлись, потом чуть скучновато было сидеть, слишком долго проходили атлеты»
0

Филиппов о закрытии Милана-2026: «Прошлись, потом чуть скучновато было сидеть, слишком долго проходили атлеты»

Филиппов признался, что на закрытии Милана-2026 ему было скучновато.

Серебряный призер Олимпиады-2026 в Милане ски-альпинист Никита Филиппов поделился эмоциями от участия в церемонии закрытия.

– Каково было идти на церемонии закрытия?

– Необычно. Весь парад атлетов - это арена Вероны, Колизей был весь в огнях. Но мне кажется, что на церемонии открытия было немножко покруче. На церемонии закрытия прошлись, потом чуть скучновато уже было сидеть, не люблю такие показательные выступления - слишком долго, когда проходят атлеты.

– Как в целом ощущалась атмосфера Олимпиады?

– Немного смешанно, потому что олимпийские деревни были разбросаны по всей Италии. Не было такого, что мы все в одном месте живем. У нас были только горнолыжники и ски‑альпинисты, а лыжники уже уехали. Проживание было похожее на Кубок мира - все в одной гостинице, – рассказал Филиппов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
сборная России (ски-альпинизм)
ски-альпинизм
закрытие
logoОлимпиада-2026
logoНикита Филиппов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Гуменник – самый упоминаемый спортсмен в СМИ за время ОИ-2026, сообщает «Дзен». В топ новостных сюжетов вошли извинения Лагрейда за измену, уход горнолыжника в лес и собака на трассе
24 февраля, 19:22
Никита Филиппов: «План на будущее – золото на Играх-2030»
24 февраля, 06:48
Филиппов о серебре Олимпиады: «Были переживания, как будто эту медаль у меня отберут, как будто я украл ее, чье-то место занимаю»
23 февраля, 14:17
Рекомендуем
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «Вяльбе пора уйти с поста президента ФЛГР и пригласить человека, который реально будет поддерживать лыжников»
вчера, 20:57
Никита Филиппов: «Вообще не опасаюсь, что появится звездная болезнь. Я парень простой»
вчера, 20:37
Вяльбе о словах Большунова про то, что ему хуже готовили лыжи: «Думаю, это просто эмоции. У нас сервис-группа работает вместе, и никогда такого не было»
вчера, 20:20
Панжинский о серебре Коростелева на молодежном ЧМ: «Видно было, что Савелий сильнее всех остальных, но резкости рывка не хватило»
вчера, 13:07
Рожков о россиянах на Паралимпиаде: «Встречаемся и общаемся со спортсменами разных стран. Никакого негатива не видим, все ведут себя как единая семья»
вчера, 12:53
Савелий Коростелев: «Сегодня понял, что я слишком стар для чемпионата до 23 лет. Было сложно лидировать всю гонку одному»
вчера, 12:38
Серебряный призер Олимпиады-2026 Надин Фендрих завершит карьеру после текущего сезона
вчера, 12:23
🥈 Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Коростелев – 2-й в коньковом масс-старте на 20 км, победил немец Кек, канадец Маккивер – 3-й
вчера, 12:15
Елена Вяльбе: «Мы на связи с FIS. Но, кроме президента Элиаша, нас там никто видеть не хочет»
вчера, 11:44
Глава ПКР о Паралимпиаде: «Начиная с 2014 года, мы впервые можем располагаться в деревне с флагом, всей символикой. Никаких оговорок нет»
вчера, 11:41
Ко всем новостям
Последние новости
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Рекомендуем