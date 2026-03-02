42

Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии

Лыжник Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии.

Российский лыжник Савелий Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии.

Турнир пройдет со 2 по 8 марта в Лиллехаммере.

«Да, Савелий выступит на чемпионате мира до 23 лет. Решение о том, что он будет бежать, примем по факту», – сказал тренер Егор Сорин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
И все таки победили коньюнктурщики Савелия. Неважно каких физкультурников обыгрывать лишь бы гордость была за медальку , грустно ...
В спринте если побежит ему будут противостоять 2. Вике, 10. Хольбак, 9.Скари и швед 6. Гран.
В дистанциях только Скари побежит. 20 летний Хегген который лидирует в U23 не бежит вообще там.
Из 10ки в U23 зачёта в дистанциях не побегут 1.е Место Хегген, 3. Вике , далее идут 4. Каролло и 5. Туз не знаю побегут ли. 6. Антон
Гран обежит только спринт. 8. Финн Антолла побежит дистанции.
Вообщем из соперников в дистанциях только Антолла да Скари из тех кто как то засветился на КМ.
А чем он при этом жертвует?
Если между делом есть возможность вписать себя в историю мировых лыж - почему бы и нет?
Ну судя по расписанию и если бы в Лахти пустили, мог бы себе мини-тур устроить. Спринт и масс-старт на МЧМ пробежать, а разделку по-взрослому)
Не знаю, но мне показалось что форма немного уходит у Савелия, а вот Непряева наоборот набирает форму. Сложно будет Савелию бежать три гонки в короткий промежуток времени. Он на скиатлоне в долг брал, ему бы восстановиться хорошенько, и пробежать одну разделку по взрослым.
Ну там пока две гонки, которые коростелев может пробежать, помимо спринта 3 марта
5 марта масс старт 20 км свободный стиль
7 марта разделка 10 км классика
Говорят он только масс-старт побежит
Где покажут молодежный ЧМ?
В Лахти не поедет, получается? Жаль
Как это? Если с шенгеном въехать через третью страну - пустят
Правильно что поедет на ЧМ а не на КМ. А что там делать?! Медали там взять проблематично сейчас- это все в будущем. А на молодежный ЧМ он сможет съездить в последний раз… Все таки там шанс взять медали, титул и призовые - больше… хоть какой то престиж после постоянных 4 мест как самых высоких… да и европейская трасса опять же, в которой он адаптировался и дешевле чем в Америку лететь, как Губерниев предлагает
так уже ведь заявил о себе на взрослом уровне. может лучше КМ с топами еще раз пробежать?
Так он скорее всего и побежит в Лахти на Кубке мира через неделю, помимо этого чемпионата
А зачем?
Статус победителя в молодёжном даёт бонусы
Возьмёт свою медаль среди своих сверстников
Удачи Савелию. Надеюсь, что выиграет все гонки.
