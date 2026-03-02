Лыжник Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии.

Российский лыжник Савелий Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии.

Турнир пройдет со 2 по 8 марта в Лиллехаммере.

«Да, Савелий выступит на чемпионате мира до 23 лет. Решение о том, что он будет бежать, примем по факту», – сказал тренер Егор Сорин .