Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии
Лыжник Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии.
Российский лыжник Савелий Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии.
Турнир пройдет со 2 по 8 марта в Лиллехаммере.
«Да, Савелий выступит на чемпионате мира до 23 лет. Решение о том, что он будет бежать, примем по факту», – сказал тренер Егор Сорин.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В спринте если побежит ему будут противостоять 2. Вике, 10. Хольбак, 9.Скари и швед 6. Гран.
В дистанциях только Скари побежит. 20 летний Хегген который лидирует в U23 не бежит вообще там.
Из 10ки в U23 зачёта в дистанциях не побегут 1.е Место Хегген, 3. Вике , далее идут 4. Каролло и 5. Туз не знаю побегут ли. 6. Антон
Гран обежит только спринт. 8. Финн Антолла побежит дистанции.
Вообщем из соперников в дистанциях только Антолла да Скари из тех кто как то засветился на КМ.
Если между делом есть возможность вписать себя в историю мировых лыж - почему бы и нет?
5 марта масс старт 20 км свободный стиль
7 марта разделка 10 км классика