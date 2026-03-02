  • Спортс
  • Большунов, Степанова и Спицов выступят в медиаэстафете на чемпионате России по легкой атлетике
Большунов, Степанова и Спицов выступят в медиаэстафете на чемпионате России по легкой атлетике

Большунов и Степанова выступят в медиаэстафете на ЧР по легкой атлетике.

Российские лыжники выступят в медиаэстафете на чемпионате России по легкой атлетике в Южно-Сахалинске.

Эстафета 4x200 м пройдет сегодня, в ней выступят команды, в каждую из которых входит по одному легкоатлету, лыжнику, горнолыжнику и журналисту.

Из лыжников на эстафету заявлены Александр Большунов, Вероника Степанова, Денис Спицов, Екатерина Никитина, Владислав Осипов и Елизавета Маслакова.

Из горнолыжников эстафету побегут Александр Хорошилов, Иван Кузнецов, Александр Андриенко, Степан Журавченко, Иван Мизинцев и Дарина Иохвидович. От легкоатлетов на старт выйдут Андрей Лукин, Андрей Родиков, София Мирошниченко, Виктория Баркова, Алена Михайлович и Дарья Чукшис.

Большунов вошел в команду 2, за которую также побегут горнолыжник Кузнецов, легкоатлетка Мирошниченко и журналист Илья Латыпов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
16 комментариев
А когда норвежцы выступают в своих шоу программах, тогда всё по-взрослому, да?
Ответ Валерий Викторович
А когда норвежцы выступают в своих шоу программах, тогда всё по-взрослому, да?
Железная логика - Петров обоср..., почему мне нельзя..
Ответ sava k
Железная логика - Петров обоср..., почему мне нельзя..
Ну так обосрались значит норвежцы, логист !!!!
И врач еще должен участвовать, с психдиспансера который )
Тот самый цирк?)
Ответ CoastSki
Тот самый цирк?)
Коты на Масленицу обычно оживают, даже в цирке..
Ответ CoastSki
Тот самый цирк?)
Ага, на Цветном бульваре)
Жëлтый Большунов победил оранжевую Степанову.
