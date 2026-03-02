Ски-альпинисту Филиппову подарят квартиру от властей Камчатки за серебро Олимпиады-2026.

Ски-альпинист Никита Филиппов получит квартиру от властей Камчатки за серебряную медаль Олимпиады-2026 в Милане.

«Считаю правильным продолжить нашу политику поддержки спортсменов, которые достигли наивысших достижений. Это пример и образец, кумиры для молодежи.

И важно, чтобы они соответствующим образом воспринимали свои победы», - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.