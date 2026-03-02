  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Ски-альпинисту Филиппову подарят квартиру от властей Камчатки за серебро Олимпиады-2026
69

Ски-альпинисту Филиппову подарят квартиру от властей Камчатки за серебро Олимпиады-2026

Ски-альпинисту Филиппову подарят квартиру от властей Камчатки за серебро Олимпиады-2026.

Ски-альпинист Никита Филиппов получит квартиру от властей Камчатки за серебряную медаль Олимпиады-2026 в Милане.

«Считаю правильным продолжить нашу политику поддержки спортсменов, которые достигли наивысших достижений. Это пример и образец, кумиры для молодежи.

И важно, чтобы они соответствующим образом воспринимали свои победы», - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoНикита Филиппов
logoОлимпиада-2026
ски-альпинизм
сборная России (ски-альпинизм)
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Красавчик, большой респект Никите, он начал заниматься ски-альпинизмом, когда по большому счету в России им занималось человек 300. Поверил в этот спорт и полюбил его. Понятно, что никаких денег изначально он не приносил. Зато теперь он олимпийский призер в спорте, где конкуренция в разы меньше чем в видах спорта с многолетней историей (биатлон и лыжные гонки). Вовремя зашел в свободную нишу, не каждому дано, как говорится)
Ответ Александр Исаев
Красавчик, большой респект Никите, он начал заниматься ски-альпинизмом, когда по большому счету в России им занималось человек 300. Поверил в этот спорт и полюбил его. Понятно, что никаких денег изначально он не приносил. Зато теперь он олимпийский призер в спорте, где конкуренция в разы меньше чем в видах спорта с многолетней историей (биатлон и лыжные гонки). Вовремя зашел в свободную нишу, не каждому дано, как говорится)
На сайте известного итальянского аутдурного бренда La Sportiva есть очень большое интервью с ним от 2022-го года, предположу что был и рекламный контракт с ними. Финалист юношеских ОИ на тот момент уже
А по поводу свободной ниши, хоть и утвердили олимпийским видом в 2021-м, уже после все тех же юношеских ОИ было понятно, что на ОИ будут. Времени более чем подготовить. В том числе и путем переходов как из лыж, так и трейлраннинга. Есть хороший пример из летних видов, американцы никогда не были сильны в "скорости", но как она стала отдельной медальной дисциплиной, вырастили рекордсмена мира.
Ответ anatol&#8242;
На сайте известного итальянского аутдурного бренда La Sportiva есть очень большое интервью с ним от 2022-го года, предположу что был и рекламный контракт с ними. Финалист юношеских ОИ на тот момент уже А по поводу свободной ниши, хоть и утвердили олимпийским видом в 2021-м, уже после все тех же юношеских ОИ было понятно, что на ОИ будут. Времени более чем подготовить. В том числе и путем переходов как из лыж, так и трейлраннинга. Есть хороший пример из летних видов, американцы никогда не были сильны в "скорости", но как она стала отдельной медальной дисциплиной, вырастили рекордсмена мира.
Мне есть с чем сравнивать. Мой друг, с кем мы вместе занимались лыжными гонками 12 лет, теперь тренирует ски-альпинистов. И если раньше в лыжах мы могли заезжать в топ-10 на первенстве московской области, то на уровне России это были места в шестом десятке из более чем 250 участников. Хотя Московская область весьма сильный регион в лыжных гонках даже по меркам России. Зато теперь, переманив несколько ребят уровня КМС из лыжных гонок, они уже на уровне России в ски-альпинизме, спустя всего год тренировок, поднимаются на подиумы. Чего в лыжных гонках достичь практически нереально, если нет таланта и возможностей уровня Устюгова, Червоткина, Большунова.
Главное что бы сразу в собственность оформил, а то могут отобрать со временем. Лучше на чужих ошибках учиться)
Ответ Петрович
Главное что бы сразу в собственность оформил, а то могут отобрать со временем. Лучше на чужих ошибках учиться)
Не поможет.
Без лифта. Чтобы форму не терял.
Заслужил, чего уж там. Единственная медаль на прошедших играх.
все так боялись быть нейтралами, а оказалось что еще и квартиры выдают
Ответ Ivan Babenko
все так боялись быть нейтралами, а оказалось что еще и квартиры выдают
А что так можно было!!??😄🤣
Никита молодец!!!Парень без понтов по крайнер мере!!!Камчатка рулит!!!
В среду стартует ЧЕ, можно еще на ремонт квартиры подзаработать))
https://www.olympics.com/en/sport-events/2026-ismf-ski-mountaineering-european-championships-shahdag#ski-mountaineering-sprint-world-cup-shahdag
У-о-у-о, это странное место Камчатка (с) Виктор Цой
Никита в интервью после успеха очень хорошо поработал на имидж Камчатки
"достигли наивысших достижений"????? Похоже, губеру так и не рассказали, какую медаль за победу вручают ... (
Ответ RomvB
"достигли наивысших достижений"????? Похоже, губеру так и не рассказали, какую медаль за победу вручают ... (
Вы можете оскорбить Дмитрия,если он прочитает.Так что,готовьтесь к приходу органов.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Филиппов о закрытии Милана-2026: «Прошлись, потом чуть скучновато было сидеть, слишком долго проходили атлеты»
2 марта, 06:18
Гуменник – самый упоминаемый спортсмен в СМИ за время ОИ-2026, сообщает «Дзен». В топ новостных сюжетов вошли извинения Лагрейда за измену, уход горнолыжника в лес и собака на трассе
24 февраля, 19:22
Никита Филиппов: «План на будущее – золото на Играх-2030»
24 февраля, 06:48
Рекомендуем
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «Вяльбе пора уйти с поста президента ФЛГР и пригласить человека, который реально будет поддерживать лыжников»
вчера, 20:57
Никита Филиппов: «Вообще не опасаюсь, что появится звездная болезнь. Я парень простой»
вчера, 20:37
Вяльбе о словах Большунова про то, что ему хуже готовили лыжи: «Думаю, это просто эмоции. У нас сервис-группа работает вместе, и никогда такого не было»
вчера, 20:20
Панжинский о серебре Коростелева на молодежном ЧМ: «Видно было, что Савелий сильнее всех остальных, но резкости рывка не хватило»
вчера, 13:07
Рожков о россиянах на Паралимпиаде: «Встречаемся и общаемся со спортсменами разных стран. Никакого негатива не видим, все ведут себя как единая семья»
вчера, 12:53
Савелий Коростелев: «Сегодня понял, что я слишком стар для чемпионата до 23 лет. Было сложно лидировать всю гонку одному»
вчера, 12:38
Серебряный призер Олимпиады-2026 Надин Фендрих завершит карьеру после текущего сезона
вчера, 12:23
🥈 Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Коростелев – 2-й в коньковом масс-старте на 20 км, победил немец Кек, канадец Маккивер – 3-й
вчера, 12:15
Елена Вяльбе: «Мы на связи с FIS. Но, кроме президента Элиаша, нас там никто видеть не хочет»
вчера, 11:44
Глава ПКР о Паралимпиаде: «Начиная с 2014 года, мы впервые можем располагаться в деревне с флагом, всей символикой. Никаких оговорок нет»
вчера, 11:41
Ко всем новостям
Последние новости
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Рекомендуем