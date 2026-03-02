Ски-альпинисту Филиппову подарят квартиру от властей Камчатки за серебро Олимпиады-2026
Ски-альпинисту Филиппову подарят квартиру от властей Камчатки за серебро Олимпиады-2026.
Ски-альпинист Никита Филиппов получит квартиру от властей Камчатки за серебряную медаль Олимпиады-2026 в Милане.
«Считаю правильным продолжить нашу политику поддержки спортсменов, которые достигли наивысших достижений. Это пример и образец, кумиры для молодежи.
И важно, чтобы они соответствующим образом воспринимали свои победы», - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
А по поводу свободной ниши, хоть и утвердили олимпийским видом в 2021-м, уже после все тех же юношеских ОИ было понятно, что на ОИ будут. Времени более чем подготовить. В том числе и путем переходов как из лыж, так и трейлраннинга. Есть хороший пример из летних видов, американцы никогда не были сильны в "скорости", но как она стала отдельной медальной дисциплиной, вырастили рекордсмена мира.
