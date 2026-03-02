Вячеслав Веденин‑младший: «Коростелев на следующих Олимпийских играх точно возьмет медаль, и я надеюсь, что золотую»
Веденин-младший считает, что Коростелев возьмет медаль на Олимпиаде-2030.
Президент Федерации лыжных гонок Москвы Вячеслав Веденин‑младший считает, что Савелий Коростелев возьмет медаль на Олимпиаде-2030 во Франции.
«Молодые ребята поехали, еще без большого соревновательного опыта на международных стартах. И четвертое место Савелия в скиатлоне и пятое на «полтиннике» показывают его высокий уровень.
Через несколько лет на следующих Олимпийских играх он точно возьмет медаль, и я надеюсь, что золотую.
У Дарьи что‑то не получилось, такое бывает иногда», – рассказал Веденин.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем