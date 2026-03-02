Вячеслав Веденин‑младший: «Коростелев на следующих Олимпийских играх точно возьмет медаль, и я надеюсь, что золотую»

Веденин-младший считает, что Коростелев возьмет медаль на Олимпиаде-2030.

Президент Федерации лыжных гонок Москвы Вячеслав Веденин‑младший считает, что Савелий Коростелев возьмет медаль на Олимпиаде-2030 во Франции.

«Молодые ребята поехали, еще без большого соревновательного опыта на международных стартах. И четвертое место Савелия в скиатлоне и пятое на «полтиннике» показывают его высокий уровень.

Через несколько лет на следующих Олимпийских играх он точно возьмет медаль, и я надеюсь, что золотую.

У Дарьи что‑то не получилось, такое бывает иногда», – рассказал Веденин.