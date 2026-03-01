  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ⚡ Лыжи. Кубок мира. Непряева – 5-я в скиатлоне, победила Венг, Диггинс – 2-я, Карлссон – 3-я
248

⚡ Лыжи. Кубок мира. Непряева – 5-я в скиатлоне, победила Венг, Диггинс – 2-я, Карлссон – 3-я

Непряева заняла 5-е место в скиатлоне на Кубке мира в Швеции.

1 марта лыжницы пробежали скиатлон на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Россиянка Дарья Непряева заняла 5-е место, победила норвежка Хейди Венг. 

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

6-й этап

Фалун, Швеция

Женщины, скиатлон, 10 + 10 км

1.Хейди Венг (Норвегия) – 54.42,8

2. Джесси Диггинс (США) – 0,1

3. Фрида Карлссон (Швеция) – 0,9

4. Линн Сван (Швеция) – 11,3

5. Дарья Непряева (Россия) – 15,3

6. Кристин Фоснес (Норвегия) – 38,1

7. Надя Келин (Швейцария) – 46,3

8. Моа Илар (Швеция) – 47,0

9. Кендалл Крамер (США) – 1.08,4

10. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 1.10,0

11. Нура Саннесс (Норвегия) – 1.15,4

12. Майя Далквист (Швеция) – 1.19,1

13. Моа Лундгрен (Швеция) – 1.24,8

14. Хелен Хоффман (Германия) – 1.25,5

Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Юлие Дривенес
logoКатерина Ганц
logoКаролине Симпсон-Ларсен
logoМоа Илар
logoФрида Карлссон
logoМайя Далквист
logoКристин Фоснес
logoХейди Венг
Хелен Хоффман
logoНадя Келин
logoПиа Финк
logoДарья Непряева
logoДжесси Диггинс
logoНура Саннесс
logoКатержина Янатова
сборная Чехии жен
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
logoсборная Италии жен
logoсборная Швеции жен
скиатлон (жен)
сборная Швейцарии жен
logoсборная США жен
результаты
logoКубок мира
logoЙоханна Хагстрем
248 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тактика у всех одна. Все стараются обогнать Непряеву, чтобы гарантированно на своих лыжах потом поехать на втором этапе
Ответ Dimon Pogorelov
Тактика у всех одна. Все стараются обогнать Непряеву, чтобы гарантированно на своих лыжах потом поехать на втором этапе
Ахах))
Ответ Dimon Pogorelov
Тактика у всех одна. Все стараются обогнать Непряеву, чтобы гарантированно на своих лыжах потом поехать на втором этапе
Топ!))
5-е место заняла Непряева.
Спасибо большое, Даша!
Не ожидал такого выступления, ты молодец.
Очень достойная гонка и отлично боролась.
И с лыжами все было прям хорошо.

Отличное выступление
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
5-е место заняла Непряева. Спасибо большое, Даша! Не ожидал такого выступления, ты молодец. Очень достойная гонка и отлично боролась. И с лыжами все было прям хорошо. Отличное выступление
Ну и насчет Сван вы были близки к истине . Не думал, что ее хватит на всю гонку. Понятно, топовая лыжница, но всё-таки спринтер.
Ответ heivani
Ну и насчет Сван вы были близки к истине . Не думал, что ее хватит на всю гонку. Понятно, топовая лыжница, но всё-таки спринтер.
Если бы Венг не начала раздавать - выиграла бы
Хорошая и успешная гонка у Даши получилась в скиатлоне. Прийти пятой в такой компании, это для неё очень хороший результат. Молодец !
Чехии надо охранять свой бокс, у Коростелева опять 12-й номер
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Чехии надо охранять свой бокс, у Коростелева опять 12-й номер
Ну, там подлиннее лыжи будут, сообразит.)
Представьте лица людей кто только включил трансляцию и там на 15-м км Непряева лидер))
Неожиданно крутая гонка от Дарьи. Время пересмотреть свое отношение к ее перспективам в будущем))
Потрясающая гонка и невероятный финиш!

И какова наша Даша! Великолепный результат) Тягаться сегодня с ТОП-3 на финишном отрезке было практически невозможно.

Умница! Всю гонку провести с лидерами - это действительно круто 💪
Эти гонки показывают,что если в следующем сезоне россияне в полном составе вернутся на Куюок мира,они с первых гонок будут за медали бороться и выиграть их
Ответ Фёдор Кузнецов
Эти гонки показывают,что если в следующем сезоне россияне в полном составе вернутся на Куюок мира,они с первых гонок будут за медали бороться и выиграть их
Если Дарья так бежит, то что творила бы Пеклецова
Ответ Фёдор Кузнецов
Эти гонки показывают,что если в следующем сезоне россияне в полном составе вернутся на Куюок мира,они с первых гонок будут за медали бороться и выиграть их
Потому они могут и не вернуться. Саша прав, в дистанциях там какой то цирк. Сван сейчас чуть на подиум не заехала, если наши там будут, то это будет несбыточной мечтой. Думаю попытаются как можно дольше не допускать наших сильнейших лыжников. А коростклев и непряева их вполне устраивают. Все понимают, что если и будут отбирать бронзу, то по большим праздникам
Классная гонка
Джесс очень хотела где-нибудь прилечь😅
В общем связка Непряева-Сванн рабочая, были 7-8 в Гомсе, теперь уже 4-5. Надо им будет перед следующим сезоном потренироваться вместе, тогда вообще всех рвать начнут😂
А если без шуток, то шикарная гонка от Даши, я конечно предполагал, что она в топ-10 может заехать, но держаться в группе лидеров 18 км и потом не выпасть, а продолжить работать и приехать 5-ой - это очень круто.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
⚡ Олимпиада-2026. Непряева финишировала 11-й в масс-старте на 50 км классикой, но дисквалифицирована, Андерссон победила, Хайди Венг – 2-я, Келин – 3-я
22 февраля, 11:18
⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Сундлинг и Далквист победили в командном спринте, Келин и Фендрих – 2-е, Гиммлер и Ридзек – 3-и
18 февраля, 11:06
⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Норвегия с Венг и Шлинн победила в эстафете, Швеция с Карлссон и Сундлинг – 2-я, Финляндия с Нисканен и Йоэнсуу – 3-я
14 февраля, 12:17
Рекомендуем
Главные новости
Вик Уайлд: «Не получал предложений о работе в России. Я тренер, помогаю китайским сноубордистам»
18 минут назад
Светлана Журова: «Чтобы США отстранили, на них должны пожаловаться какие-то страны. На нас-то сразу была атака – собрались кучкой и навалились»
29 минут назад
Вяльбе о недопуске лыжников: «Якобы это из-за нарушений антидопинговых правил. Продолжаем контакты c FIS, общаемся с главой федерации»
сегодня, 09:20
Большунов отказался от смены гражданства: «Было несколько предложений, но зачем мне их рассматривать? Есть вещи поважнее Олимпиады»
сегодня, 08:32
Алина Пеклецова завершила выступления на чемпионате России
сегодня, 08:26
Вяльбе о чемпионате России: «Ни в одной гонке мы не увидели, чтобы лидеры могли оторваться. Чем сложнее условия, тем больше мы равны»
сегодня, 07:46
Пантрина о победе в спринте: «Что такого в Степановой? Она сильная спортсменка, но я как бы тоже не слабая»
сегодня, 07:11
Филиппов о премии 730 тысяч рублей от Камчатки: «Хочу купить участок и построить дом. Но пока не буду говорить, в каком месте, а то еще другим оно понравится»
сегодня, 07:08
Крамаренко о победе в командном спринте: «Вообще не верила. Я по ходу гонки собрала все: падала, в завалы попадала, не выдерживала скорость в подъем»
сегодня, 06:53
Украине запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде-2026
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Рекомендуем