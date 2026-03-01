⚡ Лыжи. Кубок мира. Непряева – 5-я в скиатлоне, победила Венг, Диггинс – 2-я, Карлссон – 3-я
1 марта лыжницы пробежали скиатлон на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Россиянка Дарья Непряева заняла 5-е место, победила норвежка Хейди Венг.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
6-й этап
Фалун, Швеция
Женщины, скиатлон, 10 + 10 км
1.Хейди Венг (Норвегия) – 54.42,8
2. Джесси Диггинс (США) – 0,1
3. Фрида Карлссон (Швеция) – 0,9
4. Линн Сван (Швеция) – 11,3
5. Дарья Непряева (Россия) – 15,3
6. Кристин Фоснес (Норвегия) – 38,1
7. Надя Келин (Швейцария) – 46,3
8. Моа Илар (Швеция) – 47,0
9. Кендалл Крамер (США) – 1.08,4
10. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 1.10,0
11. Нура Саннесс (Норвегия) – 1.15,4
12. Майя Далквист (Швеция) – 1.19,1
13. Моа Лундгрен (Швеция) – 1.24,8
14. Хелен Хоффман (Германия) – 1.25,5
Спасибо большое, Даша!
Не ожидал такого выступления, ты молодец.
Очень достойная гонка и отлично боролась.
И с лыжами все было прям хорошо.
Отличное выступление
И какова наша Даша! Великолепный результат) Тягаться сегодня с ТОП-3 на финишном отрезке было практически невозможно.
Умница! Всю гонку провести с лидерами - это действительно круто 💪
Джесс очень хотела где-нибудь прилечь😅
А если без шуток, то шикарная гонка от Даши, я конечно предполагал, что она в топ-10 может заехать, но держаться в группе лидеров 18 км и потом не выпасть, а продолжить работать и приехать 5-ой - это очень круто.