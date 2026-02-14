  • Спортс
Организаторы Олимпиады-2026: «Новые поставки презервативов будут доставлены во все деревни в период с сегодняшнего дня по понедельник»

Организаторы Олимпиады-2026 пообещали завезти презервативы до понедельника.

Организаторы Олимпиады-2026 пообещали, что до понедельника поставят новые партии презервативов в олимпийские деревни.

Ранее издание La Stampa сообщило, что в олимпийской деревне в Кортина-д’Ампеццо за три дня закончились бесплатные презервативы для спортсменов.

«Мы подтверждаем, что запасы презервативов в олимпийских деревнях временно закончились из-за более высокого, чем ожидалось, спроса.

В настоящее время осуществляются новые поставки, которые будут доставлены во все деревни в период с сегодняшнего дня по понедельник.

Пополнение запасов будет продолжаться до конца Игр для обеспечения полного и постоянного наличия», – говорится в заявлении Фонда «Милан-Кортина».

300 тысяч презервативов (и не только обычных) раздали спортсменам в Париже. История великой традиции

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Обязательно раздайте их судьям фигурного катания, чтобы больше таких не повторялось..
Ответ Shamarin
Обязательно раздайте их судьям фигурного катания, чтобы больше таких не повторялось..
Можно ещё Кырыло Марсаку заодно. Во-первых, чтоб не размножался, во-вторых потому что сам он ..изделие номер два.
Ответ Светлана Менова
Можно ещё Кырыло Марсаку заодно. Во-первых, чтоб не размножался, во-вторых потому что сам он ..изделие номер два.
🤝🤝🤝
ну наконец-то годные новости, а то всё о фигурном да о фигурном
А почему им презервативы бесплатные выдают? Что за необходимость? Они там что, все бедные такие?
Ответ bor-n@yandex.ru
А почему им презервативы бесплатные выдают? Что за необходимость? Они там что, все бедные такие?
На детях экономят, сволочи :(
Олимпийская Деревня прям какой-то свингер-клуб
Ответ dimkovski86@mail.ru
Олимпийская Деревня прям какой-то свингер-клуб
Да ладно, это на каждой Олимпиаде так происходит, спортсмены тоже люди и их там не одна тысяча.
Там спортсменки с крепким телом, ты их в дверь - они в окно. Говори, что с этим делом - мы покончили давно...
Я не пойму, спортсмены туда соревноваться приехали или сношаться как кролики?
Ответ Великий Алонсо
Я не пойму, спортсмены туда соревноваться приехали или сношаться как кролики?
При правильном тайм-менеджменте даже на еду время останется.
Ответ Великий Алонсо
Я не пойму, спортсмены туда соревноваться приехали или сношаться как кролики?
хочется получить удовольствие всем! где ещё такое разнообразие будет.
Активно претворяют в жизнь девиз Олимпиады:Быстрее,выше, сильнее - вместе!)
Ответ Аврал
Активно претворяют в жизнь девиз Олимпиады:Быстрее,выше, сильнее - вместе!)
Быстрее, чем кролики - новый девиз Олимпиады😁
Не думаю что там прям Соддом и Гоморра происходит. Скорее всего большую часть презиков тырят что называется по карманам. Кто-то из практичных соображений, кто-то как сувенир с ОИ)
Ответ Berton
Не думаю что там прям Соддом и Гоморра происходит. Скорее всего большую часть презиков тырят что называется по карманам. Кто-то из практичных соображений, кто-то как сувенир с ОИ)
Они просто завезли всего 10 000. 2500 спортсменов+тренерские штаб+персонал.
Ответ Berton
Не думаю что там прям Соддом и Гоморра происходит. Скорее всего большую часть презиков тырят что называется по карманам. Кто-то из практичных соображений, кто-то как сувенир с ОИ)
Ага , если там эмблема олимпиады, и фольга золотистая, нацепил такой один два на форму и из самолета по трапу вальяжно... а там журналисты, друзья)
Ну Слава Богу, а то я переживал, что народятся новые спортсмены с избытком через 9 месяцев))
То есть, что....
Не исключено, что Малинин, в буквальном смысле, прое... ал Олимпиаду?!!!!!
