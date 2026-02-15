  • Спортс
14

FIS отклонила протест Финляндии на результаты лыжного спринта на Олимпиаде из-за позднего срока подачи апелляции

FIS отклонила протест Финляндии на результаты лыжного спринта на Олимпиаде.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отклонила протест Финляндии на результаты олимпийского спринта из-за позднего срока подачи апелляции.

10 февраля норвежец Йоханнес Клэбо победил в классическом спринте на Олимпиаде-2026. Вторым стал американец Бен Огден, третьим – еще один норвежец Оскар Опстад Вике. Финский лыжник Лаури Вуоринен финишировал 4-м.

Финская сторона хотела добиться дисквалификации норвежцев и американца, так как посчитала, что Норвегия и США нарушили правила соревнований, имея преимущество в подготовке лыж во время гонки.

Между финальными забегами во время спринта Норвегия использовала инструмент – ролик для клистера, позволяющий быстро нанести клистер, изменяя зону держания лыж. Разрешение на применение ролика дала FIS, не проинформировав при этом остальные команды.

«Протест против другого спортсмена или его снаряжения может быть подан не позднее чем через 15 минут после публикации неофициальных результатов.

Поскольку гонка состоялась во вторник, 10 февраля, FIS считает, что протест, поданный сегодня финской командой, больше не может быть рассмотрен.

Кроме того, истек срок подачи апелляции на решение жюри — не позднее чем через 48 часов после публикации официальных результатов», – говорится в заявлении FIS

Опубликовала: Мария Величко
Источник: VG
14 комментариев
Мошенники ответили честным людям, да мы вас кинули по полной программе, но вы поздно заметили, поэтому можно сказать не воровали у вас)
Мошенничество. Если разрешили одним, вразрез с техрегламентом, то должны были официально всем довести.
Ответ Устим Акимович
Мошенничество. Если разрешили одним, вразрез с техрегламентом, то должны были официально всем довести.
Увы, правила для каждого разные.
Финны бы лучше развивали лыжный спорт в своё стране. По сути они пассажиры
Ответ SergggB
Финны бы лучше развивали лыжный спорт в своё стране. По сути они пассажиры
у них всё норм с лыжным спортом. куча народу катает на лыжах.

а профессиональный спорт это так.. для мерянья писками.

а вообще после 2001-2003 года, когда всю мужскую команду дисквальнули за допинг, видимо они развивать его, но так, без особо усердия.

Ну свою нишу занимают. Йонсу хороша в спринтах. В гонках классикой неплохи. Нормальное развитие.
Ответ Alexandro Purito
у них всё норм с лыжным спортом. куча народу катает на лыжах. а профессиональный спорт это так.. для мерянья писками. а вообще после 2001-2003 года, когда всю мужскую команду дисквальнули за допинг, видимо они развивать его, но так, без особо усердия. Ну свою нишу занимают. Йонсу хороша в спринтах. В гонках классикой неплохи. Нормальное развитие.
А Нисканенов не существует?
Интересно, почему говорят о сроках апелляции, а не об извинениях за то, что не проинформировали все команды о возможности воспользоваться разрешением. Всё-таки преимущество было получено, не факт, что изменился бы результат, но виновные в релаксе, а дураками выставили шведов
Ни чего другого и не ждали,продолжайте дальше.....
Рекомендуем