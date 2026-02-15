FIS отклонила протест Финляндии на результаты лыжного спринта на Олимпиаде из-за позднего срока подачи апелляции

FIS отклонила протест Финляндии на результаты лыжного спринта на Олимпиаде.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отклонила протест Финляндии на результаты олимпийского спринта из-за позднего срока подачи апелляции.

10 февраля норвежец Йоханнес Клэбо победил в классическом спринте на Олимпиаде-2026. Вторым стал американец Бен Огден , третьим – еще один норвежец Оскар Опстад Вике. Финский лыжник Лаури Вуоринен финишировал 4-м.

Финская сторона хотела добиться дисквалификации норвежцев и американца, так как посчитала, что Норвегия и США нарушили правила соревнований, имея преимущество в подготовке лыж во время гонки.

Между финальными забегами во время спринта Норвегия использовала инструмент – ролик для клистера, позволяющий быстро нанести клистер, изменяя зону держания лыж. Разрешение на применение ролика дала FIS, не проинформировав при этом остальные команды.

«Протест против другого спортсмена или его снаряжения может быть подан не позднее чем через 15 минут после публикации неофициальных результатов.

Поскольку гонка состоялась во вторник, 10 февраля, FIS считает, что протест, поданный сегодня финской командой, больше не может быть рассмотрен.

Кроме того, истек срок подачи апелляции на решение жюри — не позднее чем через 48 часов после публикации официальных результатов», – говорится в заявлении FIS .