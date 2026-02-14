  • Спортс
Вяльбе о «Гонке Легкова»: «Учитывая, что на Олимпиаде всего два наших спортсмена, здесь круче, чем там»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от лыжного фестиваля «Гонка Легкова».

Мероприятие проходит с 13 по 15 февраля на лыжно-биатлонной трассе в олимпийском комплексе «Лужники». 

«Самые невероятные эмоции от праздника. Учитывая, что на Олимпиаде всего два наших спортсмена, здесь круче, чем там», – сказала Вяльбе.

В Олимпийских играх участвуют Савелий Коростелев и Дарья Непряева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
У нас и чемпионат России по футболу будет круче, чем ЧМ-2026 потому что нас там не будет!! ))
получается, хорошо там, где мы есть?
Моему отцу 90 лет.Для него все эти ЧМ, Лиги чемпионов и тд и тп ничто по сравнению с чемпионатом России.Потому что тут НАШИ а там ЧУЖИЕ!)Зачем смотреть чужих?)
А на визу зачем подавала, раз тут круче?
И это говорит женщина ,чьё заслуженное величие свершилось благодаря победам на Олимпиада.Что только не будешь нести ради того ,чтобы оставаться на хлебном месте в угоду текущей повестки дня
Такие у корыта
Что интересно может быть круче Олимпийских игр
Изгибаться с линией партии Вяльбе научилась очень давно...
Как только в визе отказали, сразу же в Лужниках стало лучше, чем в Милане и Доломитовых Альпах.
Было бы очень смешно, если бы не было так грустно
Ох уж эти вяльбе всякие…В лыжах нынче мы не тянем.Это нужно признать,а не нести всякую чушь…
