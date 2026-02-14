Вяльбе о «Гонке Легкова»: «Учитывая, что на Олимпиаде всего два наших спортсмена, здесь круче, чем там»

Вяльбе: на «Гонке Легкова» круче, чем на Олимпиаде.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от лыжного фестиваля «Гонка Легкова».

Мероприятие проходит с 13 по 15 февраля на лыжно-биатлонной трассе в олимпийском комплексе «Лужники».

«Самые невероятные эмоции от праздника. Учитывая, что на Олимпиаде всего два наших спортсмена, здесь круче, чем там», – сказала Вяльбе.

В Олимпийских играх участвуют Савелий Коростелев и Дарья Непряева.