Вяльбе о «Гонке Легкова»: «Учитывая, что на Олимпиаде всего два наших спортсмена, здесь круче, чем там»
Вяльбе: на «Гонке Легкова» круче, чем на Олимпиаде.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от лыжного фестиваля «Гонка Легкова».
Мероприятие проходит с 13 по 15 февраля на лыжно-биатлонной трассе в олимпийском комплексе «Лужники».
«Самые невероятные эмоции от праздника. Учитывая, что на Олимпиаде всего два наших спортсмена, здесь круче, чем там», – сказала Вяльбе.
В Олимпийских играх участвуют Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У нас и чемпионат России по футболу будет круче, чем ЧМ-2026 потому что нас там не будет!! ))
У нас и чемпионат России по футболу будет круче, чем ЧМ-2026 потому что нас там не будет!! ))
получается, хорошо там, где мы есть?
У нас и чемпионат России по футболу будет круче, чем ЧМ-2026 потому что нас там не будет!! ))
Моему отцу 90 лет.Для него все эти ЧМ, Лиги чемпионов и тд и тп ничто по сравнению с чемпионатом России.Потому что тут НАШИ а там ЧУЖИЕ!)Зачем смотреть чужих?)
А на визу зачем подавала, раз тут круче?
логика железная
И это говорит женщина ,чьё заслуженное величие свершилось благодаря победам на Олимпиада.Что только не будешь нести ради того ,чтобы оставаться на хлебном месте в угоду текущей повестки дня
И это говорит женщина ,чьё заслуженное величие свершилось благодаря победам на Олимпиада.Что только не будешь нести ради того ,чтобы оставаться на хлебном месте в угоду текущей повестки дня
Такие у корыта
И это говорит женщина ,чьё заслуженное величие свершилось благодаря победам на Олимпиада.Что только не будешь нести ради того ,чтобы оставаться на хлебном месте в угоду текущей повестки дня
Она то как раз и не была ни разу олимпийской чемпионкой а индивидуальных гонках, только в эстафете
Что интересно может быть круче Олимпийских игр
Что интересно может быть круче Олимпийских игр
Гонка Легкова же
Что интересно может быть круче Олимпийских игр
Любой матч НБА например
Изгибаться с линией партии Вяльбе научилась очень давно...
Как только в визе отказали, сразу же в Лужниках стало лучше, чем в Милане и Доломитовых Альпах.
- Таити, Таити...
- Таити, Таити...
Нас и здесь неплохо кормят 🤣🤣🤣 аккуратно про Вяльбе
- Таити, Таити...
Гаити
Было бы очень смешно, если бы не было так грустно
Ох уж эти вяльбе всякие…В лыжах нынче мы не тянем.Это нужно признать,а не нести всякую чушь…
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем