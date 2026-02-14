⚡ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Домен Превц выиграл золото на большом трамплине, Никайдо – 2-й, Томасяк – 3-й

  • Спортс
53

Домен Превц выиграл золото в прыжках с большого трамплина на Олимпиаде-2026.

Словенский прыгун с трамплина Домен Превц одержал победу на большом трамплине на Олимпийских играх в Италии.

14 февраля на Олимпиаде в Италии мужчины разыграют медали на большом трамплине.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Прыжки с трамплина

Мужчины

Большой трамплин (HS141)

1. Домен Превц (Словения) – 301,8 балла (138,5 м + 141,5 м)

2. Рен Никайдо (Япония) – 295,0 (140,0 + 136,5 м)

3. Кацпер Томасяк (Польша) – 291,2 (133,0 м + 138,5 м)

4. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) - 288,0 (136,0 м + 135,5 м)

5. Ян Херль (Австрия) – 286,9 (134,5 м + 136,0 м)

6. Рею Кобаяси (Япония) – 284,5 (131,0 м + 138,5 м)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Рею, Рею, когда же ты в себя придешь?…
Но вообще наверное один из самых конкурентных видов спорта, одно удовольствие смотреть
Ответ Christina-Maria
Рею, Рею, когда же ты в себя придешь?… Но вообще наверное один из самых конкурентных видов спорта, одно удовольствие смотреть
Согласен, но жутко раздражает, когда побеждают австрийцы, словенцы или поляки)
Ответ Christina-Maria
Рею, Рею, когда же ты в себя придешь?… Но вообще наверное один из самых конкурентных видов спорта, одно удовольствие смотреть
Особенно на трибунах
Превц взял своё, но герой личных соревнований - Томасяк :)
Польская старая гвардия может спокойно уходить на пенсию. Томасяк подхватит знамя польских прыжков. Никайдо не сдюжил, а Превц просто Превц. Мизерных успех успехов показал
Ответ Гранитный камушек в груди
Польская старая гвардия может спокойно уходить на пенсию. Томасяк подхватит знамя польских прыжков. Никайдо не сдюжил, а Превц просто Превц. Мизерных успех успехов показал
И передача знамени произошла максимально символично )
Ответ Гранитный камушек в груди
Польская старая гвардия может спокойно уходить на пенсию. Томасяк подхватит знамя польских прыжков. Никайдо не сдюжил, а Превц просто Превц. Мизерных успех успехов показал
Да в этом виде спорта могут каждый год все расклады меняться.
Таки взял Домен своё личное золото. Не так убедительно, как на этапах КМ, где он уже в первой попытке делал большущий задел. Но это ОИ, тут ситуация другая )
Ну и конечно стоит отметить казахстанца Илью Мизерных, стартовавшего шестым и занявшего в итоге восьмое место. Жаль техника подвела, по метражу он был равен с обладателем серебра Никадо.
Мизерных отлично прыгнул
Томасяк зажег, достойный наследник великих, если сможет добавить, Домену не будет скучно
Очень рад за Домена Превца. Осталось выиграть кубок мира и все большие титулы у него в кармане, так ведь и братца старшего обойдет по титулам.
Завтра поболею за Нику Превц в прыжках у женщин, вообщем все Превцы молодцы!!!
Ответ Кот Тимофей_1116622226
Очень рад за Домена Превца. Осталось выиграть кубок мира и все большие титулы у него в кармане, так ведь и братца старшего обойдет по титулам. Завтра поболею за Нику Превц в прыжках у женщин, вообщем все Превцы молодцы!!!
На сегодня самая "прыгучая " семья мира. Гегемония японцев завершилась.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
На сегодня самая "прыгучая " семья мира. Гегемония японцев завершилась.
Я думаю, они очень надолго, если не навсегда останутся самой прыгучей семьей. Есть еще, конечно, Белшоу и Маласинки, но они и по количеству родни, и по титулам в иной лиге )
ничего себе Мизерных. очень хорошо
Томасяк с его 2 индивидуальными медалями этих игр, совершенно удивительная история.
Он ведь по юниорам даже ничего не выигрывал. 2 месяца назад только дебютировал на км и попал в заявку сборной Польши скорее брльшущим авансом и сменой поколения в сборной
Ответ Lanets2008
Томасяк с его 2 индивидуальными медалями этих игр, совершенно удивительная история. Он ведь по юниорам даже ничего не выигрывал. 2 месяца назад только дебютировал на км и попал в заявку сборной Польши скорее брльшущим авансом и сменой поколения в сборной
И с порога лучший в сборной весь сезон, но вот на подиуме КМ он ни разу не был - и сразу 2 медали ОИ. Не уверен , что такое вообще когда-нибудь было.
Ответ wcy4rdhxhn
И с порога лучший в сборной весь сезон, но вот на подиуме КМ он ни разу не был - и сразу 2 медали ОИ. Не уверен , что такое вообще когда-нибудь было.
Я точно ничего не припоминаю. Чтобы прямо спортсмен раскрылся на Олимпиаде.
И тут мне кажется два варианта - либо он станет одним из доминантов, либо скатиться в посредственность
Камиль Стох до сих пор соревнуется.
Ответ Анаис_Анаис
Камиль Стох до сих пор соревнуется.
Симон Амманн до сих пор соревнуется. На кубках мира выступает, правда на Олимпиаду не взяли
