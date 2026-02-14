⚡ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Домен Превц выиграл золото на большом трамплине, Никайдо – 2-й, Томасяк – 3-й
Домен Превц выиграл золото в прыжках с большого трамплина на Олимпиаде-2026.
Словенский прыгун с трамплина Домен Превц одержал победу на большом трамплине на Олимпийских играх в Италии.
14 февраля на Олимпиаде в Италии мужчины разыграют медали на большом трамплине.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Прыжки с трамплина
Мужчины
Большой трамплин (HS141)
1. Домен Превц (Словения) – 301,8 балла (138,5 м + 141,5 м)
2. Рен Никайдо (Япония) – 295,0 (140,0 + 136,5 м)
3. Кацпер Томасяк (Польша) – 291,2 (133,0 м + 138,5 м)
4. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) - 288,0 (136,0 м + 135,5 м)
5. Ян Херль (Австрия) – 286,9 (134,5 м + 136,0 м)
6. Рею Кобаяси (Япония) – 284,5 (131,0 м + 138,5 м)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Но вообще наверное один из самых конкурентных видов спорта, одно удовольствие смотреть
Ну и конечно стоит отметить казахстанца Илью Мизерных, стартовавшего шестым и занявшего в итоге восьмое место. Жаль техника подвела, по метражу он был равен с обладателем серебра Никадо.
Завтра поболею за Нику Превц в прыжках у женщин, вообщем все Превцы молодцы!!!
Он ведь по юниорам даже ничего не выигрывал. 2 месяца назад только дебютировал на км и попал в заявку сборной Польши скорее брльшущим авансом и сменой поколения в сборной
И тут мне кажется два варианта - либо он станет одним из доминантов, либо скатиться в посредственность