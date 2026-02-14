⚡ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Домен Превц выиграл золото на большом трамплине, Никайдо – 2-й, Томасяк – 3-й

Домен Превц выиграл золото в прыжках с большого трамплина на Олимпиаде-2026.

Словенский прыгун с трамплина Домен Превц одержал победу на большом трамплине на Олимпийских играх в Италии.

14 февраля на Олимпиаде в Италии мужчины разыграют медали на большом трамплине.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Прыжки с трамплина

Мужчины

Большой трамплин (HS141)

1. Домен Превц (Словения) – 301,8 балла (138,5 м + 141,5 м)

2. Рен Никайдо (Япония) – 295,0 (140,0 + 136,5 м)

3. Кацпер Томасяк (Польша) – 291,2 (133,0 м + 138,5 м)

4. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) - 288,0 (136,0 м + 135,5 м)

5. Ян Херль (Австрия) – 286,9 (134,5 м + 136,0 м)

6. Рею Кобаяси (Япония) – 284,5 (131,0 м + 138,5 м)