  • МОК: «В мире, потрясенном конфликтами, как никогда твердо верим в то, что спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир»
177

МОК: «В мире, потрясенном конфликтами, как никогда твердо верим в то, что спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир»

МОК: твердо верим, что спорт должен оставаться силой, объединяющей весь мир.

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что спорт должен оставаться силой, объединяющей мир.

«В мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями, когда гибнет столько людей и многие переживают невзгоды, МОК как никогда твердо верит в то, что спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир в мирном соревновании. Это лежит в самой основе Олимпийского движения и вытекает из основополагающих принципов олимпизма.

Принцип нейтралитета Олимпийского движения был недавно вновь подтвержден Исполкомом МОК. Укрепление этого подхода и обеспечение его актуальности в будущем является центральной темой дискуссий, проводимых специальной рабочей группой в рамках процесса «Готовность к будущему» (Fit for the Future).

Являясь глобальной организацией, МОК вынужден ориентироваться в сложной реальности. При проведении каждых Олимпийских игр МОК приходится сталкиваться с последствиями текущего политического контекста и последних событий в мире.

В то же время он должен выполнять свою миссию по сохранению основанной на ценностях, подлинно глобальной спортивной платформы, способной дать миру надежду. Эта цель зависит от способности МОК объединять спортсменов для участия в мирных соревнованиях, независимо от того, откуда они родом.

Резолюция Организации Объединенных Наций (ООН) под названием «Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете на основе спорта и воплощения олимпийских идеалов» (обычно называемая Резолюцией об олимпийском перемирии) поддерживает МОК в достижении этой цели. Она направлена на обеспечение безопасного проезда всех квалифицировавшихся спортсменов со всех уголков мира на пути в принимающую страну.

Как и все аналогичные резолюции ООН в прошлом, она вдохновлена принципами Олимпийского движения и руководствуется ими.

Резолюция об олимпийском перемирии является декларативной и не имеющей обязательной силы резолюцией, которую государства-члены ООН согласовывают для каждой Олимпиады и Паралимпиады. Она вносится страной-хозяйкой Игр и принимается самими государствами-членами ООН. МОК, имея статус постоянного наблюдателя при ООН, не имеет средств принудительного исполнения положений резолюции. Мы признаем, что это целиком находится в компетенции системы ООН и вне компетенции МОК.

Поэтому мы призываем все государства-члены ООН поддержать спортсменов, квалифицировавшихся на зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортине 2026 года, которые могут пострадать от недавних конфликтов, на пути к этим Играм», – говорится в заявлении МОК. 

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: МОК
что, еще не забанили иран?
за нарушение олимпийского перемирия.
Недорабатывают!
Ответ susleg osleg
что, еще не забанили иран? за нарушение олимпийского перемирия. Недорабатывают!
Не, уж лучше Израиль, которые сегодня признались, что было ошибкой попасть по школе девочек
Ответ Наталья Кононенко
Не, уж лучше Израиль, которые сегодня признались, что было ошибкой попасть по школе девочек
А что МОКу какие то там иранские 150 девочек? Девочки им доллары не сыплюют в карманы.
Господи, как бесстыдство и какая жестокая бесчеловечность. И это мировой спортивный комитет?
Столько воды налили, будто диплом защищают))
Ответ Nate
Столько воды налили, будто диплом защищают))
Потому что нельзя кусать руку, которая кормит
Ответ Nate
Столько воды налили, будто диплом защищают))
Вообще нихрена непонятно что сказать хотели
Фантастические твари и где они обитают - это фильм про МОК
Ответ Bartez1986
Фантастические твари и где они обитают - это фильм про МОК
Аукнется это им, обязательно
>> Резолюция об олимпийском перемирии является декларативной и не имеющей обязательной силы резолюцией...
Когда отстраняли Россию и Белоруссию они об этом не знали? Или у них есть список стран, для которых резолюция является "декларативной"?
Ответ LSV
>> Резолюция об олимпийском перемирии является декларативной и не имеющей обязательной силы резолюцией... Когда отстраняли Россию и Белоруссию они об этом не знали? Или у них есть список стран, для которых резолюция является "декларативной"?
Комментарий скрыт
Ответ Anfisa Proshkina
Комментарий скрыт
А что нам угрожало?
МОК — маленький обосранный комитет
Ответ Bloom_
МОК — маленький обосранный комитет
Маленький Обосравшийся Комитет:))
Но ваш вариант тоже хорош🤣
Ответ Bloom_
МОК — маленький обосранный комитет
Боюсь представить что тогда такое ФИФА и УЕФА... ЧМ по футболу в США кстати не отменят и туда приедут и Израиль и Иран (если будет кому) и Мексика.
от такого лицемерия хочется блевать
Тогда взяли и вернули Россию и Беларусь без всяких условий. Вот это было бы реально показательная солидарность. Прямо сегодня. Я тогда бы поверил всей этой воде выше.
Ответ marchellinos
Тогда взяли и вернули Россию и Беларусь без всяких условий. Вот это было бы реально показательная солидарность. Прямо сегодня. Я тогда бы поверил всей этой воде выше.
кто то писал с месяц назад, что у МОК будет нехилая биполярочка в ближайшее время. с одной стороны они будут утверждать, что агрессорам не место на ОИ с флагом и гимном. И тут же будут заявлять, что лишать страны права участия с флагом и гимном из за политики - несправедливо. И никто не удивится даже.
----------------
это называется прецедентное право, штука на котором основана западная юриспруденция. некоторые думают, что смысл в нем - принимать решение согласно какому то событию, что произошло раньше. Но на самом деле - оно не про то. Прецедентное право - это возможность поступать как выгодно. по простому это называется просто - #ЭТОДРУГОЕ
Ответ marchellinos
Тогда взяли и вернули Россию и Беларусь без всяких условий. Вот это было бы реально показательная солидарность. Прямо сегодня. Я тогда бы поверил всей этой воде выше.
Они обязаны не только немедленно восстановить нас во всех правах, но и вернуть нам все наши квоты
А вот заявление пресс-службы МОК от 28 февраля 2022 года:

"В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников Исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях".

Почувствуйте разницу)))
Ответ Вертухай98
А вот заявление пресс-службы МОК от 28 февраля 2022 года: "В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников Исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях". Почувствуйте разницу)))
А всё почему? Потому что, грубо говоря, как в тюрьме. Есть вор - США, есть смотрящие - Великобритания, ЕС, Израиль, есть блатные - западные страны по отдельности. Есть терпилы - так называемый глобальный юг, которому не нравится такой расклад, но сил нет рыпнуться, потому терпят и делают вид, типа давай Россия, ломай гегемонию запада за нас всех, делай многополярный мир, а мы пока на этом деньги будем делать, как это делает Китай. А есть мы - Россия, которым это не нравится и кто серьёзно решил всё изменить. Поэтому они нам и бьют, через спорт, через санкции.
Ответ Вертухай98
А вот заявление пресс-службы МОК от 28 февраля 2022 года: "В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников Исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях". Почувствуйте разницу)))
А против США зассали переть, лишь сказали что они за всё хорошее против всего плохого и что в мире не спокойно но только ООН может что то сказать точнее. ООН же сами не знают как спрятаться и изобразить озабоченность но при этом не обидеть США и Израиль которые похоже владеют миром. Китай решил что им и так хорошо, с ними считаются но зачем ввязываться в схватку если уже отгрызли себе итак комфортные условия в своём полушарии. И только Россию пнул каждый кому не лень, а Белоруссия вообще низачто получила, просто за то что дружит с Россией но при этом ни один белорусский солдат и снаряд не причинил никакого вреда ни одному человеку на планете тогда как Израиль и США утюжат тысячами мирняк, а Европа посылает эшелоны снарядов и техники на украинский фронт. Там если что то Афганистан с Пакистаном лупятся во время перемирия но всему миру на то видимо вообще плевать.
Такие клоуны
