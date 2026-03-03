МОК: «В мире, потрясенном конфликтами, как никогда твердо верим в то, что спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир»

МОК: твердо верим, что спорт должен оставаться силой, объединяющей весь мир.

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что спорт должен оставаться силой, объединяющей мир.

«В мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями, когда гибнет столько людей и многие переживают невзгоды, МОК как никогда твердо верит в то, что спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир в мирном соревновании. Это лежит в самой основе Олимпийского движения и вытекает из основополагающих принципов олимпизма.

Принцип нейтралитета Олимпийского движения был недавно вновь подтвержден Исполкомом МОК. Укрепление этого подхода и обеспечение его актуальности в будущем является центральной темой дискуссий, проводимых специальной рабочей группой в рамках процесса «Готовность к будущему» (Fit for the Future).

Являясь глобальной организацией, МОК вынужден ориентироваться в сложной реальности. При проведении каждых Олимпийских игр МОК приходится сталкиваться с последствиями текущего политического контекста и последних событий в мире.

В то же время он должен выполнять свою миссию по сохранению основанной на ценностях, подлинно глобальной спортивной платформы, способной дать миру надежду. Эта цель зависит от способности МОК объединять спортсменов для участия в мирных соревнованиях, независимо от того, откуда они родом.

Резолюция Организации Объединенных Наций (ООН) под названием «Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете на основе спорта и воплощения олимпийских идеалов» (обычно называемая Резолюцией об олимпийском перемирии) поддерживает МОК в достижении этой цели. Она направлена на обеспечение безопасного проезда всех квалифицировавшихся спортсменов со всех уголков мира на пути в принимающую страну.

Как и все аналогичные резолюции ООН в прошлом, она вдохновлена принципами Олимпийского движения и руководствуется ими.

Резолюция об олимпийском перемирии является декларативной и не имеющей обязательной силы резолюцией, которую государства-члены ООН согласовывают для каждой Олимпиады и Паралимпиады. Она вносится страной-хозяйкой Игр и принимается самими государствами-членами ООН. МОК, имея статус постоянного наблюдателя при ООН, не имеет средств принудительного исполнения положений резолюции. Мы признаем, что это целиком находится в компетенции системы ООН и вне компетенции МОК.

Поэтому мы призываем все государства-члены ООН поддержать спортсменов, квалифицировавшихся на зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортине 2026 года, которые могут пострадать от недавних конфликтов, на пути к этим Играм», – говорится в заявлении МОК.

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.