  • Бородавко о шести золотых медалях Клэбо на ОИ: «У нас есть Вяльбе, не менее великая, а мы превозносим норвежца. У нас есть свои герои»
Бородавко о шести золотых медалях Клэбо на ОИ: «У нас есть Вяльбе, не менее великая, а мы превозносим норвежца. У нас есть свои герои»

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко назвал Елену Вяльбе не менее великой спортсменкой, чем норвежец Йоханнес Клэбо.

В 1997 году Вяльбе одержала победы на всех пяти дистанциях на чемпионате мира в Тронхейме.

– 6 из 6 Клэбо – случившийся факт, это отрицать нельзя. Но мы все смотрим куда-то далеко, на запад. У нас есть своя Вяльбе, не менее великая, которая сотворила такое! А мы превозносим Клэбо. У нас есть свои герои, мы должны их продвигать.

Да, мы констатируем факты, но не более того. Не будем поднимать многие нюансы, которые присутствуют, мы задавали много раз вопросы на эту тему, и никто не может ответить. «Если бы, да кабы» мы тоже не включаем. Но есть обида, что нам не позволено участвовать все эти четыре года.

И когда в шведской прессе началось обсуждение возвращения Александра Большунова, там сразу написали – так это же в лыжных гонках будет коллапс! Мы видим, как они довольны. Это у них коллапс будет! Очень сильно стремились к этому, сейчас наслаждаются нашим отстранением.

Один человек приехал и уже навел посередине шороху. Если будут еще такие же, как он – а у нас есть примерно равных 3-4 человека, то они могут действительно многих подвинуть, вклиниться между норвежцами. Интерес к лыжным гонкам резко возрастет. Но они очень-очень сильно боятся этого.

– Савелий [Коростелев] говорил, что Большунов такого Клэбо не смог бы обыграть.

– Это он так думает. Это его мысли. Не надо говорить за Большунова. То, что может Большунов, может только Большунов. И за него говорить не надо. Он все до этого сказал своими результатами, своими регалиями. А оценивать его по российским стартам я бы не стал, – сказал Бородавко. 

Клэбо великий сам по себе, а не потому что нет наших

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Вяльбе, у которой 0 золотых олимпийских медалей в личных гонках?
Ответ Александр Геронов
Вяльбе, у которой 0 золотых олимпийских медалей в личных гонках?
До сих их пор бомбит от успеха Клэбо! Уверен - это надолго)
Ответ Александр Геронов
Вяльбе, у которой 0 золотых олимпийских медалей в личных гонках?
Это патамушта и тогда мы были в окружении врагов..
Клэбо кого-то бомбить предлагает? Мне для сравнения величия нужно уточнить.
Ответ Игорь Горшков
Клэбо кого-то бомбить предлагает? Мне для сравнения величия нужно уточнить.
Клебо регулярно в батле бомбит
Ответ Игорь Горшков
Клэбо кого-то бомбить предлагает? Мне для сравнения величия нужно уточнить.
Комментарий скрыт
Говорит, что мы смотрим куда-то далеко на запад, а сам в это время глядит далеко в прошлое.
Ну Вяльбе ни одной индивидуальной дистанции на ОИ как раз и не выиграла
Ответ beltravel71
Ну Вяльбе ни одной индивидуальной дистанции на ОИ как раз и не выиграла
Даже серебряной олимпийской личной медали у нее нет.
Вяльбе допингистка, как и все ее подруги по команде: Егорова, Лазутина, Данилова.
Ответ peantros1963
Вяльбе допингистка, как и все ее подруги по команде: Егорова, Лазутина, Данилова.
Комментарий скрыт
Ответ peantros1963
Вяльбе допингистка, как и все ее подруги по команде: Егорова, Лазутина, Данилова.
Насчет Вяльбе неизвестно, но то что спартачок баловался бромантаном - известный факт.
У нас есть Александр Невский! А вы тут Клэбо какого-то нашли!
Ответ forromb
У нас есть Александр Невский! А вы тут Клэбо какого-то нашли!
уот так уот! ©
Ответ forromb
У нас есть Александр Невский! А вы тут Клэбо какого-то нашли!
И Анна Невская!
Хочется напомнить Олимпиаду в Ногано, когда Вяльбе подарили участие в эстафете, когда она и близко не была сильнейшей в сборной, или для Бородавко "это другое"? Чепалова была в космосе по сравнению с Вяльбе и у неё просто отняли золото.
Не есть, а была 30 лет назад. Не 6 из 6, а 5 из 5. Не на Олимпиаде, а на Чемпионате мира
Ответ selso99
Не есть, а была 30 лет назад. Не 6 из 6, а 5 из 5. Не на Олимпиаде, а на Чемпионате мира
По моему там Егорову дисквалифицировали за допинг, а то у Вяльбе было меньше золота
Да, давайте каждый год праздновать медали Вялбе, они же были почти вчера, в 97 году
Как величие одного спортсмена отменяет величие другого? Зимятов великий, Дэли и Колонья тоже.
Рекомендуем