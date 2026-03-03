Бородавко о шести золотых медалях Клэбо на ОИ: «У нас есть Вяльбе, не менее великая, а мы превозносим норвежца. У нас есть свои герои»

Бородавко о шести золотых медалях Клэбо: у нас есть не менее великая Вяльбе.

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко назвал Елену Вяльбе не менее великой спортсменкой, чем норвежец Йоханнес Клэбо .

В 1997 году Вяльбе одержала победы на всех пяти дистанциях на чемпионате мира в Тронхейме.

– 6 из 6 Клэбо – случившийся факт, это отрицать нельзя. Но мы все смотрим куда-то далеко, на запад. У нас есть своя Вяльбе, не менее великая, которая сотворила такое! А мы превозносим Клэбо. У нас есть свои герои, мы должны их продвигать.

Да, мы констатируем факты, но не более того. Не будем поднимать многие нюансы, которые присутствуют, мы задавали много раз вопросы на эту тему, и никто не может ответить. «Если бы, да кабы» мы тоже не включаем. Но есть обида, что нам не позволено участвовать все эти четыре года.

И когда в шведской прессе началось обсуждение возвращения Александра Большунова , там сразу написали – так это же в лыжных гонках будет коллапс! Мы видим, как они довольны. Это у них коллапс будет! Очень сильно стремились к этому, сейчас наслаждаются нашим отстранением.

Один человек приехал и уже навел посередине шороху. Если будут еще такие же, как он – а у нас есть примерно равных 3-4 человека, то они могут действительно многих подвинуть, вклиниться между норвежцами. Интерес к лыжным гонкам резко возрастет. Но они очень-очень сильно боятся этого.

– Савелий [Коростелев] говорил, что Большунов такого Клэбо не смог бы обыграть.

– Это он так думает. Это его мысли. Не надо говорить за Большунова. То, что может Большунов, может только Большунов. И за него говорить не надо. Он все до этого сказал своими результатами, своими регалиями. А оценивать его по российским стартам я бы не стал, – сказал Бородавко.

Клэбо великий сам по себе, а не потому что нет наших