Оргкомитет решил не реализовывать медиаправа на Паралимпиаду-2026 в России («Матч ТВ»)

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр принял решение не реализовывать медиаправа на зимнюю Паралимпиаду-2026 на территории России.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственный источник.
Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.
К ним допущены 6 спортсменов из РФ. Они примут участие в соревнованиях по горным лыжам (Алексей Бугаев и Варвара Ворончихин), лыжным гонкам (Иван Голубков и Анастасия Багиян) и парасноуборду (Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер).
Россияне на турнире выступят под своим флагом.
