29

Оргкомитет решил не реализовывать медиаправа на Паралимпиаду-2026 в России («Матч ТВ»)

Оргкомитет не будет реализовывать медиаправа на Паралимпиаду-2026 в России.

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр принял решение не реализовывать медиаправа на зимнюю Паралимпиаду-2026 на территории России. 

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственный источник.

Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. 

К ним допущены 6 спортсменов из РФ. Они примут участие в соревнованиях по горным лыжам (Алексей Бугаев и Варвара Ворончихин), лыжным гонкам (Иван Голубков и Анастасия Багиян) и парасноуборду (Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер).

Россияне на турнире выступят под своим флагом. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Или никто не захотел покупать, и ОККО и Матч. Больше на это похоже. Тогда на Олимпийском канале бесплатно будет
Ответ anatol&#8242;
Или никто не захотел покупать, и ОККО и Матч. Больше на это похоже. Тогда на Олимпийском канале бесплатно будет
А как его удобно смотреть на ТВ?
Ответ Berbatov09
А как его удобно смотреть на ТВ?
Для ТВ приложения нет, но с "телефонного", или просто с браузера, через хромкаст хорошо выводился на ТВ. Так Париж смотрел.
После покупки ОККО прав на ОИ стало менее понятно, я у них много чего смотрел включая скимо. Завтра в 11:30 ЧЕ буду тестировать, работает или нет
Они уже и так и эдак нам намекают, а мы все никак не догоняем, как брошенный муж-рогоносец, ей богу ...
Ну если оргкомитет действительно принял решение, то формулировка решения скоро появится в интернете в официальных источниках, а не в "собственных". Вот и узнаем мотивировку.
Есть ощущение, что не в России, а аконкретно Матч ТВ не продали. Надеюсь, что они пойдут в суд и выиграют как выиграли суд над Порту
Ответ mariofrank08
Есть ощущение, что не в России, а аконкретно Матч ТВ не продали. Надеюсь, что они пойдут в суд и выиграют как выиграли суд над Порту
Не уверена, что матч тв хотел купить права на Паралимпиаду.
Ответ Olga.t
Не уверена, что матч тв хотел купить права на Паралимпиаду.
Первое за много лет крупное событие с флагом и гимном, думаю, для национального спортивного канала должно быть интересным
МатчТВ завтра покажет ЧЕ по скимо с Никитой Филипповым.
Ответ fewral
МатчТВ завтра покажет ЧЕ по скимо с Никитой Филипповым.
И правда, уже в программе стоит. Просто права на скимо на 5 лет в 2021-м были куплены Eurovision sport, которые вряд ли продали права. Видимо ЧЕ уже без них
Круто. Хорошо бы всю программу показали помимо спринта
Ну да, ну да...Капиталисты отказались от бабла...
Маяк засветил)))
Комментарий удален пользователем
Ответ sergey2022
Комментарий удален пользователем
Подлецы - потому что теперь сами бесплатно покажут?
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Заранее не благодарите. Вернуть вам вашу благодарность обязательно, я просто не смогу вовремя.
