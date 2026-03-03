МПК: «Российские спортсмены на Паралимпиаде могут присутствовать на открытии и закрытии, выступать в национальной форме, в случае победы будет играть гимн РФ»

Паралимпийцы РФ могут присутствовать на церемониях открытия и закрытия Игр.

В Международном паралимпийском комитете (МПК) рассказали о статусе российских спортсменов на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«После решения, принятого членами МПК на Генеральной Ассамблее в сентябре 2025 года, о частичном снятии приостановки полномочий НПК России и НПК Беларуси, обе страны рассматриваются как любые другие участвующие национальные паралимпийские комитеты.

Спортсмены могут присутствовать на церемониях открытия и закрытия, выступать в национальной форме, а соответствующие гимны будут исполнены в случае победы российского или белорусского спортсмена в соревнованиях», — заявили в пресс-службе МПК .

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 16 марта. К ним допущены 6 россиян. Они выступят в горных лыжах (Алексей Бугаев и Варвара Ворончихин), лыжных гонках (Иван Голубков и Анастасия Багиян) и парасноуборде (Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер).