МПК: «Российские спортсмены на Паралимпиаде могут присутствовать на открытии и закрытии, выступать в национальной форме, в случае победы будет играть гимн РФ»
В Международном паралимпийском комитете (МПК) рассказали о статусе российских спортсменов на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
«После решения, принятого членами МПК на Генеральной Ассамблее в сентябре 2025 года, о частичном снятии приостановки полномочий НПК России и НПК Беларуси, обе страны рассматриваются как любые другие участвующие национальные паралимпийские комитеты.
Спортсмены могут присутствовать на церемониях открытия и закрытия, выступать в национальной форме, а соответствующие гимны будут исполнены в случае победы российского или белорусского спортсмена в соревнованиях», — заявили в пресс-службе МПК.
Паралимпийские игры пройдут с 6 по 16 марта. К ним допущены 6 россиян. Они выступят в горных лыжах (Алексей Бугаев и Варвара Ворончихин), лыжных гонках (Иван Голубков и Анастасия Багиян) и парасноуборде (Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер).
Что на это ответит МОК, который прямо сегодня нам сообщил, что в это тяжелое время спорт должен нести объединяющую функцию (чтобы не банить США и Израиль)?
Надеюсь, посмотрят на Паралимпиаде, что без санкций вполне норм всё может пройти. Вроде в мае нам обещал Дегтярев, что МОК будет принимать решение по статусу ОКР и санкциям против России. Если всё сохранят в силе, это будет явно этодругин. Сейчас они не имеют никакого права сохранять на фоне этого санкции против нас.
Потому что выходит, что все спортсмены мира не несут ответственности за действия своих властей, имеют право свободно соревноваться под своими национальными символами, представлять свои государства. Но это почему-то не распространяется на Россию и Белоруссию за конфликт на Украине.