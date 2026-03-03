  • Спортс
  Михаил Дегтярев: «Считаем заявление МОК сигналом к неизбежному снятию всех ограничений с российских спортсменов»
86

Михаил Дегтярев: «Считаем заявление МОК сигналом к неизбежному снятию всех ограничений с российских спортсменов»

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев считает, что заявление МОК должно стать сигналом к снятию ограничений с российских спортсменов. 

Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне конфликта на Ближнем Востоке опубликовал обращение, в котором заявил, что спорт «должен оставаться маяком надежды и силой, объединяющей весь мир».

«Считаем заявление МОК еще одним сигналом к неизбежному и скорому снятию всех ограничений с российских спортсменов, восстановлению статуса Олимпийского комитета России и целостности всего олимпийского движения.

Все необходимые для этого юридические решения ОКР уже принял в декабре 2024 года.

Спорт должен оставаться маяком надежды, как говорит МОК, для всех спортсменов. Должен он, наконец, засиять для российских и белорусских атлетов.

Дискриминация по национальному принципу, которая продолжается не первый год на фоне десятков конфликтов, разрушает мировой спорт, лишает мечты миллионы юных спортсменов», — сказал Дегтярев.

МОК: «В мире, потрясенном конфликтами, как никогда твердо верим в то, что спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РБК
отстранение и возвращение России
ОКР
86 комментариев
Так то прав. Получается двойные стандарты
Ответ Рустем_1117050360
Так то прав. Получается двойные стандарты
Ну надо понимать что эти чиновники и власть сами продвигали идею сильного.. Мол мы сильные а значит вам придётся нас боятся и считаться.. И плевать на правила. Ну вот.. Видимо какая сила у нас а какая у сша
Ответ Рустем_1117050360
Так то прав. Получается двойные стандарты
Ну это они считают
А лицемерный МОК спокойно может продолжать в духе "эт другое" и с разницей в минуту рассказывать, что евреев и америкосов отстранять нельзя, а РФ и РБ надо
Выражаем глубокую озабоченность, бла-бла, находимся в тесном контакте.
Делать что-то будем? Где суды, где иски? Им в рожу посмеялись, а они сигналы рассматривают
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Выражаем глубокую озабоченность, бла-бла, находимся в тесном контакте. Делать что-то будем? Где суды, где иски? Им в рожу посмеялись, а они сигналы рассматривают
Вы о чем, про траты на юристов миллиардик? Где суды в Москве? Или Париже? А может Дубай?
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Выражаем глубокую озабоченность, бла-бла, находимся в тесном контакте. Делать что-то будем? Где суды, где иски? Им в рожу посмеялись, а они сигналы рассматривают
Разве не подавали? Только толку никакого...
Дегтярев неправильно считывает сигнал. МОК сказал «спорт должен ОСТАВАТЬСЯ маяком надежды и силой, объединяющей весь мир», а не «спорт должен СТАТЬ маяком надежды и силой, объединяющей весь мир». Т.е. МОК считает, что на данный момент всё как надо.
Ответ Алексей Чарушин
Дегтярев неправильно считывает сигнал. МОК сказал «спорт должен ОСТАВАТЬСЯ маяком надежды и силой, объединяющей весь мир», а не «спорт должен СТАТЬ маяком надежды и силой, объединяющей весь мир». Т.е. МОК считает, что на данный момент всё как надо.
Кстати, да)
Обьясните ему что у олимпиад и чм разные оргкомитеты!!!
Ответ NeFig
Обьясните ему что у олимпиад и чм разные оргкомитеты!!!
В статье ни слова про ЧМ, проснись.
Ответ NeFig
Обьясните ему что у олимпиад и чм разные оргкомитеты!!!
И ОКР не член МОК
Так что, Игр Дружбы не будет?
К безызбежному
Сейчас вдруг вспомнили про маяк надежды и объединяющую силу. А четыре года назад решительно осуждали нарушение олимпийского перемирия и призывали все международные спортивные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия в России и Белоруссии. Куда делась решительность?
Наивный банный юноша
Как сказал лучший футболист в истории новой России--"ваши ожидания--ваши проблемы".
Ответ Міхась Мазак
Как сказал лучший футболист в истории новой России--"ваши ожидания--ваши проблемы".
Это литературный классик уже
