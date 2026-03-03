Михаил Дегтярев: «Считаем заявление МОК сигналом к неизбежному снятию всех ограничений с российских спортсменов»

Дегтярев: считаем заявление МОК сигналом к скорому снятию ограничений с России.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев считает, что заявление МОК должно стать сигналом к снятию ограничений с российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне конфликта на Ближнем Востоке опубликовал обращение, в котором заявил, что спорт «должен оставаться маяком надежды и силой, объединяющей весь мир».

«Считаем заявление МОК еще одним сигналом к неизбежному и скорому снятию всех ограничений с российских спортсменов, восстановлению статуса Олимпийского комитета России и целостности всего олимпийского движения.

Все необходимые для этого юридические решения ОКР уже принял в декабре 2024 года.

Спорт должен оставаться маяком надежды, как говорит МОК, для всех спортсменов. Должен он, наконец, засиять для российских и белорусских атлетов.

Дискриминация по национальному принципу, которая продолжается не первый год на фоне десятков конфликтов, разрушает мировой спорт, лишает мечты миллионы юных спортсменов», — сказал Дегтярев.

МОК: «В мире, потрясенном конфликтами, как никогда твердо верим в то, что спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир»