Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Клэбо, Амундсен, Валнес, Гульберг, Крюгер, Масгрэйв пробегут «разделку» классикой на 10 км
23 ноября Клэбо выступит в «разделке» классикой на турнире в Бейтостолене.
Лыжные гонки
Турнир в Бейтостолене
10 км, раздельный старт, классический стиль
Мужчины
Начало – 13:20 по московскому времени.
Старт-лист
152. Финн Хоген Крог
156. Эмиль Иверсен
158. Ховард Мусебю
162. Ришар Жув (Франция)
165. Сиверт Вииг
170. Жюль Шаппа (Франция)
172. Ивер Тильхейм Андерсен
174. Хенрик Деннестад
176. Маттис Стенсхаген
177. Ховард Сулос Таугбель
178. Жюль Лапьер (Франция)
180. Уго Лапалю (Франция)
181. Микаэль Гуннюльфсен
182. Мика Фермойлен (Австрия)
184. Эрик Валнес
186. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
188. Дидрик Тенсет
192. Харальд Амундсен
194. Симен Хегстад Крюгер
196. Мартин Левстрем Ниенге
198. Пол Гульберг
200. Йоханнес Клэбо
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости