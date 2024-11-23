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Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Клэбо, Амундсен, Валнес, Гульберг, Крюгер, Масгрэйв пробегут «разделку» классикой на 10 км

23 ноября Клэбо выступит в «разделке» классикой на турнире в Бейтостолене.

Лыжные гонки 

Турнир в Бейтостолене

10 км, раздельный старт, классический стиль 

Мужчины

Начало – 13:20 по московскому времени.

Старт-лист

152. Финн Хоген Крог

156. Эмиль Иверсен

158. Ховард Мусебю

162. Ришар Жув (Франция)

165. Сиверт Вииг

170. Жюль Шаппа (Франция)

172. Ивер Тильхейм Андерсен

174. Хенрик Деннестад

176. Маттис Стенсхаген

177. Ховард Сулос Таугбель

178. Жюль Лапьер (Франция)

180. Уго Лапалю (Франция)

181. Микаэль Гуннюльфсен

182. Мика Фермойлен (Австрия)

184. Эрик Валнес

186. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

188. Дидрик Тенсет

192. Харальд Амундсен

194. Симен Хегстад Крюгер

196. Мартин Левстрем Ниенге

198. Пол Гульберг

200. Йоханнес Клэбо

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
logoсборная Норвегии
Бейтостолен
гонка 10 км
лыжные гонки
logoЭрик Валнес
logoСимен Хегстад Крюгер
Жюль Лапьер
Хенрик Деннестад
Уго Лапалю
Маттис Стенсхаген
Ивер Тильхейм Андерсен
logoЙоханнес Клэбо
logoФинн Хоген Крог
Ришар Жув
Жюль Шаппа
Мика Фермойлен
logoПол Гульберг
logoМартин Левстрем Ниенге
logoХаральд Амундсен
logoХовард Сулос Таугбель
logoДидрик Тенсет
logoсборная Австрии
Микаэль Гуннюльфсен
logoЭндрю Масгрэйв
logoЭмиль Иверсен
logoХовард Мусебю
logoсборная Франции
Сиверт Вииг
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