Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Клэбо, Амундсен, Валнес, Гульберг, Крюгер, Масгрэйв пробегут «разделку» классикой на 10 км

23 ноября Клэбо выступит в «разделке» классикой на турнире в Бейтостолене.

Лыжные гонки Турнир в Бейтостолене 10 км, раздельный старт, классический стиль Мужчины Начало – 13:20 по московскому времени. Старт-лист 152. Финн Хоген Крог 156. Эмиль Иверсен 158. Ховард Мусебю 162. Ришар Жув (Франция) 165. Сиверт Вииг 170. Жюль Шаппа (Франция) 172. Ивер Тильхейм Андерсен 174. Хенрик Деннестад 176. Маттис Стенсхаген 177. Ховард Сулос Таугбель 178. Жюль Лапьер (Франция) 180. Уго Лапалю (Франция) 181. Микаэль Гуннюльфсен 182. Мика Фермойлен (Австрия) 184. Эрик Валнес 186. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) 188. Дидрик Тенсет 192. Харальд Амундсен 194. Симен Хегстад Крюгер 196. Мартин Левстрем Ниенге 198. Пол Гульберг 200. Йоханнес Клэбо