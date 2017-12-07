Виталий Мутко: «Готов уйти в отставку в любой момент, если это кому-то будет на пользу»

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что готов в любое время уйти в отставку, если это кому-нибудь принесет пользу.

«Давайте не будем сейчас этот вопрос об отставке поднимать. Есть кому эти решения принимать. Вы знаете меня сто лет, я в любой момент, если это кому-то на пользу будет или нужно, готов уйти в отставку», – сказал Мутко.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018, Мутко больше не имеет права участвовать в Олимпийских играх ни в каком качестве. Данное решение было принято в связи с подозрениями причастности экс-министра спорта России Мутко к допинговой системе, возможно, существовавшей в стране.