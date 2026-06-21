Петтер Нортуг: «Большунов – по-прежнему невероятный лыжник. Он будет одним из сильнейших в мире, если получит возможность соревноваться»

Нортуг: Большунов – невероятный спортсмен, он нужен мировым лыжам.

Двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг назвал себя фанатом российских лыжников Александра Большунова и Савелия Коростелева .

– Перед Олимпиадой в Милане вы поддержали Савелия Коростелева. Как вам его выступление?

– Да, по мере возможностей я поддерживаю контакт и с Коростелевым, и с Большуновым. Можно сказать, что я фанат их обоих. Был очень рад успехам Савелия в прошедшем международном сезоне. Он все еще очень молод, но получил шанс выступать на международных соревнованиях и воспользовался им.

Мы виделись с ним в Ливиньо в прошлом октябре, тогда он еще не был допущен до Кубка мира. Я счастлив, что теперь у него есть такая возможность.

– Такого шанса до сих пор нет у Александра Большунова. Он все еще среди лучших в мире или его время ушло?

– Александр Большунов – по-прежнему невероятный лыжник. Это тот человек, который нужен мировым лыжам, чтобы составлять конкуренцию норвежцам. Все видели, что было в прошлом сезоне. Я не сомневаюсь, что он будет одним из сильнейших в мире, если получит возможность соревноваться с иностранцами.

– Он сам говорил про недостаток мотивации.

– Очевидно, что сейчас ему непросто найти мотивацию бегать внутри России. Я полностью его понимаю, но время Большунова точно не ушло. Ему остается лишь ждать, когда он сможет вернуться, – сказал Нортуг.

Я понимаю метания и эмоции Большунова