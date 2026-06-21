  1. Спортс
  2. Лыжи
  3. Новости

  4. Петтер Нортуг: «Большунов – по-прежнему невероятный лыжник. Он будет одним из сильнейших в мире, если получит возможность соревноваться»

0
Петтер Нортуг: «Большунов – по-прежнему невероятный лыжник. Он будет одним из сильнейших в мире, если получит возможность соревноваться»
Нортуг: Большунов – невероятный спортсмен, он нужен мировым лыжам.

Двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг назвал себя фанатом российских лыжников Александра Большунова и Савелия Коростелева.

– Перед Олимпиадой в Милане вы поддержали Савелия Коростелева. Как вам его выступление?

– Да, по мере возможностей я поддерживаю контакт и с Коростелевым, и с Большуновым. Можно сказать, что я фанат их обоих. Был очень рад успехам Савелия в прошедшем международном сезоне. Он все еще очень молод, но получил шанс выступать на международных соревнованиях и воспользовался им.

Мы виделись с ним в Ливиньо в прошлом октябре, тогда он еще не был допущен до Кубка мира. Я счастлив, что теперь у него есть такая возможность.

– Такого шанса до сих пор нет у Александра Большунова. Он все еще среди лучших в мире или его время ушло?

– Александр Большунов – по-прежнему невероятный лыжник. Это тот человек, который нужен мировым лыжам, чтобы составлять конкуренцию норвежцам. Все видели, что было в прошлом сезоне. Я не сомневаюсь, что он будет одним из сильнейших в мире, если получит возможность соревноваться с иностранцами.

– Он сам говорил про недостаток мотивации.

– Очевидно, что сейчас ему непросто найти мотивацию бегать внутри России. Я полностью его понимаю, но время Большунова точно не ушло. Ему остается лишь ждать, когда он сможет вернуться, – сказал Нортуг.

Я понимаю метания и эмоции Большунова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoАлександр Большунов
logoсборная России (лыжные гонки)
logoлыжные гонки
logoСавелий Коростелев
logoсборная Норвегии
logoПеттер Нортуг

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Дмитрий Свищев: «Есть пул стран, которые категорически не приемлют наше быстрое возвращение под разными непонятными лозунгами и криками. Но все‑таки, думаю, здравый смысл должен победить»
вчера, 17:59
Степанова о словах Романова про женщин: «Когда моя дочь вырастет, пещерных сексистов не будет на ТВ. Их вообще нигде не будет, разве что в зоомузее поставят чучело»
19 июня, 14:22
Вероника Степанова: «Как насчет соревнований между мужчинами и женщинами? Ардашева и Коростелева мне не обыграть, но парней уровня третьего-четвертого десятка – почему бы не попробовать?»
19 июня, 11:55
Линдси Вонн выложила новое видео с тренировки в зале после травмы: «Это так радует и воодушевляет, что я даже не могу подобрать слов!»
19 июня, 10:37Видео
Российские ски-альпинисты продолжат выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, юниоры – с флагом и гимном
18 июня, 08:44
Призер двух ЧМ Франческо де Фабиани завершил карьеру: «Было много замечательных моментов: от победы в Лахти до схватки с Клэбо и Большуновым на «Тур де Ски»
16 июня, 17:03
Никита Крюков: «Если бы Большунов не пропустил четырехлетний цикл на международной арене, то он смог бы побороться за золотые медали»
16 июня, 09:57
Харальд Амундсен: «Моя дыхательная система все больше разрушалась в последние годы, что привело к ухудшению дыхания»
16 июня, 07:26
Крюков о допуске россиян: «Мы ждем, чтобы свободно могли выступать все, а не по выборочным спискам»
15 июня, 16:29
Ксения Шорохова: «Никто не объясняет спортсменам, где заканчивается спортивная форма и начинается путь к РПП. Нужно больше говорить о последствиях»
15 июня, 12:13
Ко всем новостям
Последние новости
Филиппов о биатлоне: «Не исключаю возможность проверить себя на каком‑нибудь из соревнований»
10 июня, 18:54
Председатель Российского студенческого спортивного союза: «Благодарны нашим коллегам из FISU за решение, принятое в интересах спортсменов»
27 мая, 08:05
Ски-альпинист Филиппов: «Из иностранных футболистов мне нравится Роналду за его трудолюбие. Буду болеть за него на ЧМ»
22 мая, 10:53
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
Рекомендуем