  1. Спортс
  2. Лыжи
  3. Новости

  4. Степанова о словах Романова про женщин: «Когда моя дочь вырастет, пещерных сексистов не будет на ТВ. Их вообще нигде не будет, разве что в зоомузее поставят чучело»

0
Степанова о словах Романова про женщин: «Когда моя дочь вырастет, пещерных сексистов не будет на ТВ. Их вообще нигде не будет, разве что в зоомузее поставят чучело»
Лыжница Вероника Степанова высказалась о «пещерных сексистах» на телевидении.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о «пещерных сексистах» на телевидении.

Степанова выложила пост в телеграм-канале со ссылкой на слова ведущего «Матч ТВ» Андрея Романова. Ранее он заявил, в частности, что женщины-судьи на футбольном ЧМ должны проходить «более жесткое сито отбора, как и женщины-водители».

«Завидую тебе, Дина (обращается к дочери – Спортс’’) – когда ты вырастешь, пещерных сексистов не будет больше на телевидении. Их вообще нигде не будет – разве что в зоомузее поставят чучело, «вымерший и навсегда исчезнувший вид», – написала Степанова.

Вопросы ведущему «Матч ТВ» после слов о женщинах

***

В эфире «Матч ТВ» предлагают жестче проверять женщин-арбитров 📹 

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoлыжные гонки
logoВероника Степанова
Андрей Романов
logoМатч ТВ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Степанова это почти единственный аргумент за "пещерных сексистов"
Ну если сексисты вымрут к тому моменту, то и оголтелые доминантные бабы надеюсь тоже!)))
просто напомню всем, что быть пещерным и диким не стыдно, как нам пытаются привить, а наоборот почётно и этот драйв намного лучше и веселее ощущается организмом, чем быть хорошим ради женского одобрения
Ответче
просто напомню всем, что быть пещерным и диким не стыдно, как нам пытаются привить, а наоборот почётно и этот драйв намного лучше и веселее ощущается организмом, чем быть хорошим ради женского одобрения
Дык зависимость самооценки мужчины от женского одобрения прививается всем мужчинам поголовно с детства
Ответaaron.m.gordon
Дык зависимость самооценки мужчины от женского одобрения прививается всем мужчинам поголовно с детства
это большая проблема последних лет 30, напрямую связанная с безотцовщиной
Это возможно. Но боюсь кое-кто по ТВ все еще будет к тому времени, кхе-кхе.
Оказывается, когда выгодно Степанова вполне по-западному мыслит… Хотя что тут удивляться, как и все женщины: когда нужно как счет пополам-так ты что не мужчина, а как не нужно- я сильная и независимая…
Слова Степановой противоречат традиционным ценностям. Куда же денутся все пещерные сексисты? Или она предлагает стране идти по Западному пути?
Здесь важнее чтобы Матч ТВ выжил:)))
Не знаю, будет ли в зоомузее будущего все формы жабогадюкинга, но то вот кому из этих героев отдать предпочтение, прямо растеряешься
А как насчет сексисток? Их будет 100%?
Ответaaron.m.gordon
А как насчет сексисток? Их будет 100%?
их уже столько по ощущениям
Может Романов и довольно глупо пытался донести свою мысль, но зерно правды там было. Женщины-судьи получают назначения на крупные турниры и матчи не потому, что лучше судей-мужчин, а потому что они лучше лишь других судей-женщин.
Часто у них минимальный опыт судейства высших чемпионатов своих стран.
Заняли ли они чьё-то место? Скорее всего. Имеют ли право они судить мужской футбол? Безусловно (в этом Романов был точно не прав)
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Вероника Степанова: «Как насчет соревнований между мужчинами и женщинами? Ардашева и Коростелева мне не обыграть, но парней уровня третьего-четвертого десятка – почему бы не попробовать?»
сегодня, 11:55
Линдси Вонн выложила новое видео с тренировки в зале после травмы: «Это так радует и воодушевляет, что я даже не могу подобрать слов!»
сегодня, 10:37Видео
Российские ски-альпинисты продолжат выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, юниоры – с флагом и гимном
вчера, 08:44
Призер двух ЧМ Франческо де Фабиани завершил карьеру: «Было много замечательных моментов: от победы в Лахти до схватки с Клэбо и Большуновым на «Тур де Ски»
16 июня, 17:03
Никита Крюков: «Если бы Большунов не пропустил четырехлетний цикл на международной арене, то он смог бы побороться за золотые медали»
16 июня, 09:57
Харальд Амундсен: «Моя дыхательная система все больше разрушалась в последние годы, что привело к ухудшению дыхания»
16 июня, 07:26
Крюков о допуске россиян: «Мы ждем, чтобы свободно могли выступать все, а не по выборочным спискам»
15 июня, 16:29
Ксения Шорохова: «Никто не объясняет спортсменам, где заканчивается спортивная форма и начинается путь к РПП. Нужно больше говорить о последствиях»
15 июня, 12:13
Шорохова о непопадании в сборную: «Немного расстроилась, но это быстро прошло. Понимаю, что своими переживаниями не смогу изменить ситуацию»
15 июня, 11:59
Степанова об уходе главного спонсора Кубка мира по лыжам: «Если FIS не попросит вернуться россиян, то нового спонсора, вероятно, и не будет»
15 июня, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
Филиппов о биатлоне: «Не исключаю возможность проверить себя на каком‑нибудь из соревнований»
10 июня, 18:54
Председатель Российского студенческого спортивного союза: «Благодарны нашим коллегам из FISU за решение, принятое в интересах спортсменов»
27 мая, 08:05
Ски-альпинист Филиппов: «Из иностранных футболистов мне нравится Роналду за его трудолюбие. Буду болеть за него на ЧМ»
22 мая, 10:53
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
Рекомендуем