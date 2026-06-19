Степанова о словах Романова про женщин: «Когда моя дочь вырастет, пещерных сексистов не будет на ТВ. Их вообще нигде не будет, разве что в зоомузее поставят чучело»

Лыжница Вероника Степанова высказалась о «пещерных сексистах» на телевидении.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о «пещерных сексистах» на телевидении.

Степанова выложила пост в телеграм-канале со ссылкой на слова ведущего «Матч ТВ» Андрея Романова. Ранее он заявил, в частности, что женщины-судьи на футбольном ЧМ должны проходить «более жесткое сито отбора, как и женщины-водители».

«Завидую тебе, Дина (обращается к дочери – Спортс’’) – когда ты вырастешь, пещерных сексистов не будет больше на телевидении. Их вообще нигде не будет – разве что в зоомузее поставят чучело, «вымерший и навсегда исчезнувший вид», – написала Степанова.

Вопросы ведущему «Матч ТВ» после слов о женщинах

***

В эфире «Матч ТВ» предлагают жестче проверять женщин-арбитров 📹