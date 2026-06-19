Степанова о словах Романова про женщин: «Когда моя дочь вырастет, пещерных сексистов не будет на ТВ. Их вообще нигде не будет, разве что в зоомузее поставят чучело»
Лыжница Вероника Степанова высказалась о «пещерных сексистах» на телевидении.
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о «пещерных сексистах» на телевидении.
Степанова выложила пост в телеграм-канале со ссылкой на слова ведущего «Матч ТВ» Андрея Романова. Ранее он заявил, в частности, что женщины-судьи на футбольном ЧМ должны проходить «более жесткое сито отбора, как и женщины-водители».
«Завидую тебе, Дина (обращается к дочери – Спортс’’) – когда ты вырастешь, пещерных сексистов не будет больше на телевидении. Их вообще нигде не будет – разве что в зоомузее поставят чучело, «вымерший и навсегда исчезнувший вид», – написала Степанова.
Вопросы ведущему «Матч ТВ» после слов о женщинах
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В эфире «Матч ТВ» предлагают жестче проверять женщин-арбитров 📹
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
Комментарии
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Часто у них минимальный опыт судейства высших чемпионатов своих стран.
Заняли ли они чьё-то место? Скорее всего. Имеют ли право они судить мужской футбол? Безусловно (в этом Романов был точно не прав)