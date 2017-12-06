Григорий Родченков: «Старых хотела признаться, что употребляла ЭПО, но Прохоров заплатил ей миллионы за молчание»

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в официальных показаниях комиссии Самуэля Шмида сообщил о том, что бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Михаил Прохоров заплатил биатлонистке Ирине Старых за то, чтобы она молчала об употреблении допинга.

«Поздним вечером 28 января 2014-го мне позвонил Александр Кравцов, глава Олимпийской делегации. Он сообщил, что Екатерина Юрьева и Ирина Старых, квалифицировавшиеся на Игры в биатлоне, провалили тесты на ЭПО.

Это была катастрофа накануне Олимпиады в Сочи. Сергей Кущенко (исполнительный директор СБР — Sports.ru) передал мне соответствующие документы из лаборатории.

29 января я поговорил о Юрьевой и Старых с Ириной Родионовой. Ее вопрос заключался в том, существует ли возможность дискредитировать эти анализы. Но поскольку все произошло не в Московской лаборатории, то я ответил, что это невозможно. Родионова сказала, что Мутко был в ярости и обвинил СБР, который допустил «хаос» и «небрежность».

Я узнал от Родионовой о том, что Старых хотела публично признаться, что Стасик (Станислав Дмитриев, врач – Sports.ru) советовал ей употреблять ЭПО в то время, когда она тренировалась за границей. Родионова рассказала мне о том, что Прохоров заплатил Старых миллионы, чтобы она хранила молчание», — говорится в аффидевите Родченкова.

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