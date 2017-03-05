Сегодня на чемпионате мира в финском Лахти мужчины пробегут гонку на 50 км свободным стилем. В составе сборной России выступят Сергей Устюгов, Петр Седов, Алексей Червоткин и Андрей Мельниченко.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Лахти, Финляндия

Мужчины

Масс-старт, 50 км, свободный стиль

Начало гонки – 15.30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

2. Матти Хейккинен (Финляндия)

3. Алекс Харви (Канада)

4. Сергей Устюгов (Россия)

5. Маркус Хельнер (Швеция)

6. Дарио Колонья (Швейцария)

7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

8. Морис Манифика (Франция)

9. Шюр Рете (Норвегия)

10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

11. Петр Седов (Россия)

14. Андерс Глоерсен (Норвегия)

18. Петтер Нортуг (Норвегия)

21. Алексей Червоткин (Россия)

23. Юхан Олссон (Швеция)

26. Андрей Мельниченко (Россия)