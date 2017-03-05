Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лыжи. Чемпионат мира. Устюгов, Нортуг, Сундбю и Колонья пробегут марафон свободным стилем

    Теги результаты лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Маркус Хельнер сборная Швеции сборная Финляндии Петтер Нортуг сборная Канады Петр Седов Андерс Глоерсен Дарио Колонья сборная Швейцарии Мартин Йонсруд Сундбю Матти Хейккинен сборная Франции Юхан Олссон Морис Манифика Алекс Харви Сергей Устюгов Шюр Рете Алексей Червоткин Эндрю Масгрэйв сборная Великобритании Андрей Мельниченко Ханс Кристер Холунн

    Сегодня на чемпионате мира в финском Лахти мужчины пробегут гонку на 50 км свободным стилем. В составе сборной России выступят Сергей Устюгов, Петр Седов, Алексей Червоткин и Андрей Мельниченко.

    Лыжные гонки

    Чемпионат мира

    Лахти, Финляндия

    Мужчины

    Масс-старт, 50 км, свободный стиль

    Начало гонки – 15.30 по московскому времени.

    Старт-лист

    1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)
    2. Матти Хейккинен (Финляндия)
    3. Алекс Харви (Канада)
    4. Сергей Устюгов (Россия)
    5. Маркус Хельнер (Швеция)
    6. Дарио Колонья (Швейцария)
    7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)
    8. Морис Манифика (Франция)
    9. Шюр Рете (Норвегия)
    10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
    11. Петр Седов (Россия)
    14. Андерс Глоерсен (Норвегия)
    18. Петтер Нортуг (Норвегия)
    21. Алексей Червоткин (Россия)
    23. Юхан Олссон (Швеция)
    26. Андрей Мельниченко (Россия)

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться