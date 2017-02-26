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    Крюков стал трехкратным чемпионом мира – первым в истории советских и российских лыж

    Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Никита Крюков рекорды Вячеслав Веденин Сергей Устюгов

    Российский лыжник Никита Крюков сегодня в паре с Сергеем Устюговым выиграл золото в командном спринте на чемпионате мира в Лахти.

    Эта победа стала третьей в карьере Крюкова на чемпионатах мира – он также побеждал на ЧМ-2013 в личном и командном спринтах.

    В истории советского и российского лыжного спорта (у мужчин) по два раза золото на чемпионатах мира выигрывали Вячеслав Веденин (ЧМ-1970), Владимир Кузин (ЧМ-1954) и Сергей Устюгов (ЧМ-2017).

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      29%
    • Евгений Дементьев, олимпийский чемпион-2006
      2%
    • Никита Крюков, олимпийский чемпион-2010 и двукратный чемпион мира-2013
      10%
    • Александр Легков, победитель Тур де Ски-2013 и олимпийский чемпион-2014
      24%
    • Максим Вылегжанин, чемпион мира-2015
      2%
    • Сергей Устюгов, победитель Тур де Ски-2017 и чемпион мира-2017
      33%

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