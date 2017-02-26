Крюков стал трехкратным чемпионом мира – первым в истории советских и российских лыж

Российский лыжник Никита Крюков сегодня в паре с Сергеем Устюговым выиграл золото в командном спринте на чемпионате мира в Лахти.

Эта победа стала третьей в карьере Крюкова на чемпионатах мира – он также побеждал на ЧМ-2013 в личном и командном спринтах.

В истории советского и российского лыжного спорта (у мужчин) по два раза золото на чемпионатах мира выигрывали Вячеслав Веденин (ЧМ-1970), Владимир Кузин (ЧМ-1954) и Сергей Устюгов (ЧМ-2017).