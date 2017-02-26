Крюков стал трехкратным чемпионом мира – первым в истории советских и российских лыж
Российский лыжник Никита Крюков сегодня в паре с Сергеем Устюговым выиграл золото в командном спринте на чемпионате мира в Лахти.
Эта победа стала третьей в карьере Крюкова на чемпионатах мира – он также побеждал на ЧМ-2013 в личном и командном спринтах.
В истории советского и российского лыжного спорта (у мужчин) по два раза золото на чемпионатах мира выигрывали Вячеслав Веденин (ЧМ-1970), Владимир Кузин (ЧМ-1954) и Сергей Устюгов (ЧМ-2017).
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- Евгений Дементьев, олимпийский чемпион-20062%
- Никита Крюков, олимпийский чемпион-2010 и двукратный чемпион мира-201310%
- Александр Легков, победитель Тур де Ски-2013 и олимпийский чемпион-201424%
- Максим Вылегжанин, чемпион мира-20152%
- Сергей Устюгов, победитель Тур де Ски-2017 и чемпион мира-201733%
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