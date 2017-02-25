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    Сергей Устюгов: «Не верю, что Крюков набрал форму. Он приехал запасным, почему он выступает в основном составе?»

    Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Никита Крюков Сергей Устюгов

    Российский лыжник Сергей Устюгов сообщил, что удивился решению тренерского штаба поставить с ним в пару на командный спринт чемпионата мира Никиту Крюкова.

    «На самом деле, Никита сюда ехал запасным. И по сезону он не был готов. И до сих пор не верю, что он набрал форму, чтобы выступить на чемпионате мира. Это мое сугубо личное мнение. Он приехал запасным, почему он выступает в основном составе? Не в обиду ему будет сказано.

    Но так решил тренерский штаб. Думаю, что многие болельщики тоже не понимают такое решение. Тренировки – это одно, а соревнования – другое. Но Никита – тот боец, который может собраться. Будем смотреть, хочу сам восстановиться», – рассказал Устюгов.

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