Российский лыжник Сергей Устюгов сообщил, что удивился решению тренерского штаба поставить с ним в пару на командный спринт чемпионата мира Никиту Крюкова.

«На самом деле, Никита сюда ехал запасным. И по сезону он не был готов. И до сих пор не верю, что он набрал форму, чтобы выступить на чемпионате мира. Это мое сугубо личное мнение. Он приехал запасным, почему он выступает в основном составе? Не в обиду ему будет сказано.

Но так решил тренерский штаб. Думаю, что многие болельщики тоже не понимают такое решение. Тренировки – это одно, а соревнования – другое. Но Никита – тот боец, который может собраться. Будем смотреть, хочу сам восстановиться», – рассказал Устюгов.