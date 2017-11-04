Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Мамун завершила карьеру

    Теги художественная гимнастика Ирина Винер Маргарита Мамун сборная России (художественная гимнастика)

    Российская гимнастка Маргарита Мамун завершила спортивную карьеру.

    «Она закончила карьеру, выступать не будет.

    К сожалению, она выполнила свою миссию», – рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

    Напомним, Мамун не выступала на протяжении прошлого сезона. П после победы на Олимпийских играх гимнастка взяла перерыв для того, чтобы отдохнуть и восстановить здоровье.

    Мамун является олимпийской чемпионкой Рио-2016, а также семикратной чемпионкой мира.

    Лучший день Олимпиады-2016. Кто выиграл 4 золота для России

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться