Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Мамун завершила карьеру

Российская гимнастка завершила спортивную карьеру.

«Она закончила карьеру, выступать не будет.

К сожалению, она выполнила свою миссию», – рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) .

Напомним, Мамун не выступала на протяжении прошлого сезона. П после победы на Олимпийских играх гимнастка взяла перерыв для того, чтобы отдохнуть и восстановить здоровье.

Мамун является олимпийской чемпионкой Рио-2016, а также семикратной чемпионкой мира.

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