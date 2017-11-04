Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Мамун завершила карьеру
Российская гимнастка Маргарита Мамун завершила спортивную карьеру.
«Она закончила карьеру, выступать не будет.
К сожалению, она выполнила свою миссию», – рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.
Напомним, Мамун не выступала на протяжении прошлого сезона. П после победы на Олимпийских играх гимнастка взяла перерыв для того, чтобы отдохнуть и восстановить здоровье.
Мамун является олимпийской чемпионкой Рио-2016, а также семикратной чемпионкой мира.
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