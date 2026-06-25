Глава Федерации художественной гимнастики Румынии о запрете на флаг РФ: «Из-за этого мы рискуем потерять право на проведение юниорского чемпионата мира»

Глава федерации гимнастики Румынии: из-за запрета флага РФ мы можем лишиться ЮЧМ.

Глава Федерации художественной гимнастики Румынии Ирина Деляну отреагировала на запрет мэра Клуж-Напоки использовать флаг и гимн РФ на местном Кубке вызова.

Ранее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) сняла санкции с российских и белорусских атлетов и допустила их к соревнованиям с флагом и гимном.

«Я видела решение местных властей запретить гимн и флаг России на соревнованиях в Клуже. Сейчас мы оказались между молотом и наковальней. Мы слишком малы, чтобы бороться с двумя такими колоссами. Тем не менее, нужно понимать, что в данном случае речь идет о детях, а спорт не должен иметь ничего общего с политикой.

Из-за этого решения мы рискуем потерять право на проведение чемпионата мира (среди юниоров) в следующем году.

Более того, Международная федерация гимнастики может применить жесткие санкции непосредственно к Румынской федерации гимнастики, которая входит в ее состав. Я надеюсь, что до этого не дойдет», — заявила Деляну.

«Гимн и флаг России использоваться не будут». В Румынии выступили против снятия санкций с российских гимнасток на Кубке вызова