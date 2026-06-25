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Российские гимнастки тренируются в Клуж-Напоке с флагом на форме. Ранее мэр румынского города высказался против демонстрации символов РФ
Российские гимнастки тренируются в Румынии с флагом РФ на форме.

Российские спортсменки тренируются в форме с флагом РФ перед соревнованиями в Клуж-Напоке (Румыния), где с 26 по 28 июня пройдет Кубок вызова.

Фото с тренировки опубликовано в соцсетях Федерации гимнастики России. Ранее мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок высказался против демонстрации флага и исполнения гимна РФ на турнире.

Впоследствии в Федерации художественной гимнастики Румынии заявили, что их страна рискует лишиться права проведения юниорского чемпионата мира-2027 из-за ограничений в отношении россиян.

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) разрешает россиянам выступать на соревнованиях с национальной символикой.

Румынский мэр запретил флаг и гимн России на турнире гимнасток. Это скандал

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Федерации гимнастики России
Федерация гимнастики России
художественная гимнастика
logoсборная России (художественная гимнастика)

Комментарии

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Есть данные - мэр этого затрапезного городка является внуком гитлеровского пособника Антонеску.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Есть данные - мэр этого затрапезного городка является внуком гитлеровского пособника Антонеску.
Ну, город тут не причём. Красивый центр, много молодёжи (чуть ли не каждый пятый студент), очень душевно. Был там лет 12 назад.
Проблема в конкретном политике, который был премьер министром до 2012.
Пусть мэр обломится. Если Клуж хочет лишиться соревнования - то двери открыты. Есть правила, не желаешь их соблюдать - найдутся другие варианты.
А если еще тренера и гимн включат на тренировке вообще будет комбо
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