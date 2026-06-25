Российские гимнастки тренируются в Клуж-Напоке с флагом на форме. Ранее мэр румынского города высказался против демонстрации символов РФ
Российские гимнастки тренируются в Румынии с флагом РФ на форме.
Российские спортсменки тренируются в форме с флагом РФ перед соревнованиями в Клуж-Напоке (Румыния), где с 26 по 28 июня пройдет Кубок вызова.
Фото с тренировки опубликовано в соцсетях Федерации гимнастики России. Ранее мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок высказался против демонстрации флага и исполнения гимна РФ на турнире.
Впоследствии в Федерации художественной гимнастики Румынии заявили, что их страна рискует лишиться права проведения юниорского чемпионата мира-2027 из-за ограничений в отношении россиян.
Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) разрешает россиянам выступать на соревнованиях с национальной символикой.
Румынский мэр запретил флаг и гимн России на турнире гимнасток. Это скандал
Опубликовал: Ян Мельник
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