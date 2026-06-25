World Gymnastics о запрете флага РФ в Румынии: «Мы ведем переговоры с соответствующими сторонами, чтобы найти подходящий способ продвижения вперед»

World Gymnastics о запрете флага РФ в Румынии: ведем переговоры со сторонами.

В Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) отреагировали на слова мэра румынского города Клуж-Напока о запрете на флаг РФ во время Кубка вызова по художественной гимнастике.

«В настоящее время мы ведем переговоры с соответствующими сторонами, чтобы найти подходящий способ продвижения вперед», – заявили в пресс-службе World Gymnastics.

Соревнования пройдут с 26 по 28 июня.

«Гимн и флаг России использоваться не будут». В Румынии выступили против снятия санкций с российских гимнасток на Кубке вызова