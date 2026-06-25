Михаил Дегтярев: «Будем добиваться санкций в отношении Федерации гимнастики Румынии, если нарушения в отношении наших атлетов не будут устранены»

Дегтярев: запрет флага РФ в Румынии нарушает Олимпийскую хартию.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал вопиющим нарушением Олимпийской хартии запрет на использование российского флага на Кубке вызова по художественной гимнастике в Румынии.

Ранее мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок заявил, что флаг и гимн России не будут использоваться на местном этапе Кубка вызова, несмотря на то, что международная и европейская федерации гимнастики сняли санкции с российских спортсменов.

«Заявления представителей властей румынского города Клуж-Напока о готовности воспрепятствовать выступлению российских спортсменок на Кубке вызова под национальным флагом являются вопиющим нарушением Олимпийской хартии и принципа политической нейтральности спорта.

В связи с возникшей ситуацией Федерация гимнастики России уже обратилась в World Gymnastics, а Олимпийский комитет России – в Национальный олимпийский комитет Румынии с требованием о необходимости неукоснительного соблюдения решения исполкома World Gymnastics об отмене всех ограничений в отношении российских спортсменов и устранения любых препятствий для участия российских спортсменок под государственным флагом во время Кубка Мирового вызова в Клуж-Напоке.

Кроме того, Олимпийский комитет России незамедлительно проинформировал МОК о данном инциденте.



Если нарушения в отношении наших атлетов не будут устранены, Олимпийский комитет России и Федерация гимнастики России будут добиваться от World Gymnastics применения предусмотренных регламентом санкций в отношении Федерации гимнастики Румынии как организатора соревнований.

Правила международного спорта должны действовать одинаково для всех, независимо от политической конъюнктуры и позиции отдельных чиновников», – заявил Дегтярев.